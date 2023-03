Narni, ospedale. Rivoluzione reparti. Riapre Medicina, Chirurgia spostato insieme a Ginecologia. Trasferimento dei pazienti ricoverati da Amelia

NARNI Ospedale narnese in subbuglio. Chirurgia si trasferisce in Ginecologia per far posto a Medicina. Una rivoluzione annunciata, lo spostamento era stato indicato nel Programma Operativo Aziendale approvato a dicembre 2022, ma scoppiata all'improvviso, che da un paio di giorni ha provocato un trasloco in piena regola. Oltre agli spostamenti dei reparti, sarebbe stato allestito anche un repartino di Day Surgery per ospitare i piccoli interventi che non richiedono ricovero. Non si hanno comunicazioni ufficiali sulle motivazioni di tanto improvviso trambusto. Fra le ipotesi che si rincorrono nei corridoi, le condizioni di estrema difficoltà e sovraffollamento in cui si trova il Santa Maria di Terni e la necessità di trovare collocazione, almeno parziale, ai pazienti in esubero spesso appoggiati sui corridoi. Quello che è certo è che da oggi si cambia. Anche ad Amelia. Proprio dal Santa Maria dei Laici infatti dovrebbero essere trasferiti i primi pazienti destinati al ricostituito reparto narnese. Alla luce di queste modifiche, il futuro dell'ospedale amerino, diventato ufficialmente ospedale di comunità dal 1 gennaio 2023, potrebbe virare sempre più verso la lungodegenza di pazienti che non hanno possibilità di ricevere assistenza familiare. Una riorganizzazione che va a modificare parte di quanto stabilito nel piano dei servizi ospedalieri presentato dalla stessa direzione sanitaria nel 2019, che prevedeva si lo spostamento del reparto di Medicina, ma ad Amelia. A questo proposito, nel novembre 2020, il reparto di Medicina di Amelia era stato chiuso per interventi di ristrutturazione. Il cantiere era stato terminato a marzo 2021, annunciando la riapertura della corsia come un tassello importante del piano di riorganizzazione ed efficientamento degli ospedali narnese e amerino. Contestualmente alla riapertura amerina, era stato chiuso il reparto di Medicina di Narni che, dopo lavori di ristrutturazione, si è trasformato in un reparto di Riabilitazione Neuromotoria in grado di assorbire completamente i degenti di Amelia. Un'evoluzione che ha permesso ai pazienti ortopedici di essere operati a Narni e di seguire l'iter riabilitativo senza dover cambiare struttura. Oggi, con il nuovo cambio della dislocazione dei reparti nei due ospedali, potrebbe cambiare anche la situazione relativa ai servizi di primo intervento. Senza il reparto di Medicina infatti, il presidio amerino potrebbe essere definitivamente a rischio mentre quello narnese andrebbe verso una riapertura h24. A questo proposito, nel Programma Operativo Aziendale approvato il 19 dicembre scorso, la Direzione Sanitaria aveva indicato per l'ospedale di Narni l'apertura di un Pronto Soccorso da giugno 2023 con la necessità di reperire sei medici da assegnare al servizio.