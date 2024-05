Ternana, quattro uomini chiave per i playout

Una porta per due tra Vitali e Iannarilli, Casasola possibile jolly, Dionisi con la sua esperienza. Quattro uomini chiave, per la sfida di Bari. Tutti pronti e disponibili e al centro dei pensieri dell'allenatore Roberto Breda, nella ricerca delle soluzioni e delle scelte per la partita di andata dei playout. Al San Nicola, queste scelte terranno conto di diversi fattori legati agli uomini in rosa, tra i quali la forma migliore, quelli in grado di dare qualità a una prima sfida da dentro o fuori e chi può metterci un tocco di carisma in più sempre cruciale in partite come queste.

Tra i pali, Antony Iannarili è tornato disponibile già la settimana scorsa. Le fratture alle costole arrivate poco più di un mese fa sono passate e lui è di nuovo in gruppo. Tommaso Vitali, però, lo ha sostituto bene, con prestazioni convincenti, sicure e spesso persino determinanti. Lui, poi, non solo è di Dunarobba e tifoso della Ternana, ma ha anche giocato una volta in quello stadio, da protagonista. In Bari-Viterbese del 2019-2020, con storica vittoria gialloblu per 3-1, difese la porta della squadra laziale a suon di parate, capitolando una volta solo su rigore. E' finita l'emergenza in porta ed è finita anche quella in difesa. Rientra dalla squalifica Tiago Casasola e averlo a disposizione può suggerire a Breda più di una possibile soluzione. L'argentino può essere, per l'appunto, un jolly difensivo, in base alle scelte di Breda. Può tornare nella posizione di esterno destro ricoperta per tutto il campionato, con Gabriele Boloca nei tre della difesa. Ma potremmo anche rivederlo nel ruolo di braccetto difensivo, rimandando Boloca in panchina e lasciando sulla fascia un Costantino Favasuli apparso pimpante e veloce nelle ultime due partite proprio in quella posizione. In attacco, invece, la tentazione di Breda può essere Federico Dionisi.

La sua esperienza può essere importante in questo tipo di partite. Se si tratta di mettere l'elmetto, il reatino non si tira indietro. Alla sua capacità innata di stringere i denti e lottare, si aggiunge il vantaggio di tanti anni di esperienza. Il pacchetto offensivo, però, offre anche altri due giocatori potenzialmente determinati. Uno è Gaston Pereiro, esperto, talentuoso e pronto a tirare fuori in ogni momento dal suo cilindro la giocata illuminante. L'altro è Filippo Distefano, giovane, non esperto come Pereiro e Dionisi ma freddo come un veterano davanti alla porta e capace di segnare gol di pregevole fattura e anche decisivi. Pereiro e Distefano sono stati coppia di attacco di base nelle partite vinte con Catanzaro e Feralpisalò. Le soluzioni non mancano, considerando che il ventenne attaccante di Camaiore può giocare anche da esterno a sinistra dove, però, Franco Carboni garantisce più copertura. Breda ci pensa. Dopo la rifinitura, decide.