PERUGIA - Quando finisce una storia spesso ci si consola dicendo che chiusa una porta si apre un portone. Ma se a quella porta si cambia la serratura, la fine di un amore può finire anche in tribunale.

Come successo a una coppia scoppiata che ha visto prima condannare e poi assolvere l'ex marito, accusato di violenza privata e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Con il paradosso che in fondo lui aveva solo eseguito i suoi ordini. Eppure proprio per questo si era visto infliggere in primo grado una condanna.

I fatti sono di qualche anno fa e raccontano di una separazione, certamente dolorosa e sicuramente complessa. Anche solo dal punto di vista logistico, visto nella vecchia casa di famiglia, rimasta in uso all'ex marito, c'è una stanza che invece viene assegnata alla donna. Non si conoscono i particolari, anche privati, della convivenza forzata né le modalità con cui poteva essere attuata senza amplificare gli attriti che hanno portato al divorzio, ma la situazione – nero su bianco – era questa.

L'uomo, quindi, resta nel pieno possesso di tutta la casa ad eccezione di quella stanza e, si intuiscono i rapporti evidentemente non rimasti buoni, un giorno decide di cambiare tutte le serrature di casa. Ad eccezione, però, della porta d'ingresso ovviamente e del locale destinato alla ex moglie direttamente dal giudice.

La donna a un certo punto non si sa se abbia provato ad entrare nella parte di casa non più sua, ma di certo viene a conoscenza dell'arrivo del fabbro e scopre di essere nel sequel in un noto film: non aprite quelle porte. Da qui la denuncia che apre invece le porte al processo nei confronti dell'ex marito, che appunto il tribunale di primo grado condanna, rinvenendo un rilievo penale nella scelta di cambiare le serrature alle porte della propria casa. Sentenza, però, che la Corte di appello di Perugia ha ribaltato qualche giorno fa, con il deposito di una sentenza destinata a far discutere.

Come riporta il Notiziario penale di giugno, infatti, secondo i giudici di secondo grado non sussistono i reati contestati – la violenza privata e la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, appunto - «per mancanza dell’elemento soggettivo». Secondo la Corte d'appello, infatti, non c'è la volontà di porre in essere i comportamenti illeciti contestati «nel caso in cui la condotta dell’imputato sia caratterizzata da buona fede nell’interpretare, anche con l’ausilio dei propri legali, il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria». Per questo motivo i giudici di appello hanno ritenuto di riformare la sentenza di primo grado «valorizzando il contenuto della sentenza di separazione che nell’attribuire alla moglie l’uso esclusivo di una sola stanza dell’appartamento rimasto in uso al marito, non impedisse a quest’ultimo di poter sostituire le serrature delle altre stanze». I giudici sono giunti anche a specificare «che, qualora al marito non fosse stato consentito di escludere la moglie dalle altre stanze, nessun senso avrebbe avuto quanto statuito dagli accordi di separazione omologati dal Tribunale (lo stesso disponeva dell’uso dell’appartamento, ma la moglie poteva farvi autonomo accesso, disponendo delle chiavi, al solo fine di raggiungere la stanza rimasta nel suo uso esclusivo)». In altre parole, aver cambiato le serrature di tutte le porte della parte di casa riconosciuta in possesso all'uomo non è illegittimo, considerando che la moglie aveva comunque la possibilità di accedere all'appartamento e soprattutto alla stanza di sua pertinenza, come da sentenza di separazione. «In conclusione, la logica interpretazione degli accordi, derivante anche da un raffronto che l’imputato effettuava con i propri legali – si spiega ancora nel Notiziario -, risulta sintomatica di buona fede sottesa alla condotta dello stesso, escludendone il dolo e imponendo, per l’effetto, la assoluzione dai reati contestati». Che al massimo sono stati solo un bel dispetto.