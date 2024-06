Terni, va dai carabinieri a chiedere un pasto e una casa e aggredisce il piantone: arrestato 19enne tunisino

TERNI - Arriva in caserma per chiedere qualcosa da mangiare rivendicando il diritto di avere una casa e un lavoro.

Il piantone che in quel momento è di turno e che si trova in via Radice tenta il possibile per accontentarlo ma lui per tutta risposta inizia a danneggiare i locali di via Radice e poi si scaglia pure contro il carabiniere che l’ha accolto con tanta pazienza.

Protagonista di un pomeriggio di autentica follia è un 19enne tunisino.

E’ residente in provincia di Savona, ha qualche precedente alle spalle, ha un regolare permesso di soggiorno come richiedente asilo ma è disoccupato e senza fissa dimora.

Venerdì suona il campanello della sede del comando provinciale dei carabinieri e chiede di parlare col piantone.

Il militare lo ascolta con grande disponibilità anche nei momenti in cui il giovane tunisino mostra una certa arroganza: «Ho fame, fatemi mangiare - dice l’extracomunitario visibilmente alterato - mi servono una casa e un lavoro».

Il piantone capisce che ha di fronte un caso umano e si mette a sua disposizione.

Inizia a cercare gli indirizzi della Caritas diocesana e quelli delle agenzie che sul territorio si occupano dell’assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo.

Il tunisino però, invece di ringraziare per le informazioni ricevute, perde la testa. Inizia a danneggiare il locale della caserma adibito all’accoglienza del pubblico e poi, usando dei cavi e delle canaline elettriche che ha recuperato nei locali, si scaglia contro il carabiniere. Il militare viene aiutato da alcuni colleghi che sono in caserma ma anche loro devono faticare per cercare di bloccare il 19enne che cerca il contatto fisico violento.

Ai polsi del tunisino scattano le manette. Passa una notte nella camera di sicurezza della caserma di via Radice e il giorno seguente compare di fronte al tribunale di Terni per la direttissima.

E’ assistito da un legale che chiede i termini a difesa e il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, lo rimette in libertà in attesa dell’udienza di merito. Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.