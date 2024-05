La Ternana si gioca la salvezza, Breda: «Stavolta la partita pesa molto»

La sera di verdetti. Per la Ternana, tutto è possibile. Stasera può essere salva, se vince e lo Spezia non vince, ma anche se vince e Bari e Ascoli perdono. Può essere ai playout, se vince e lo Spezia vince con Ascoli e Bari vincenti o non battute, oppure se fa gli stessi punti dei liguri e di Bari e Ascoli. Può pure retrocedere, se si fa raggiungere o superare in classifica da Bari e Ascoli. La partita di Piacenza, con la retrocessa Feralpisalò, pesa tanto. Lo dice pure l'allenatore Roberto Breda. Da questa dipende il destino dei rossoverdi. Sospiri di sollievo già stasera, continuare a lottare rimandando tutto ai playout, oppure ritrovarsi in Lega Pro. Per questo, la partita è dura e delicata. Breda la sintetizza così: «Dobbiamo saperla interpretare. Cerchiamo di portare a casa, se si può, i tre punti. E se non si può, si deve cerare di portarli a casa lo stesso».

Serve una prova come quella contro il Catanzaro. «Però - precisa l'allenatore - bisogna anche vedere se stavolta ci sarà da fare qualcos'altro. Ogni partita è diversa». Sono recuperati il portiere Iannarilli e il difensore N'Guessan, entrambi convocati. Sul secondo, Breda, dice «In due giorni che è riuscito a lavorare in gruppo, ci ha dimostrato di essere pure molto bravo». Torna Boloca dalla squalifica, ma sempre per squalifica non c'è Casasola. Si ferma Labojko, bloccato dalla febbre. Boloca si contende con Sørensen un posto in difesa, con Favasuli ancora largo a destra in un centrocampo che dovrebbe essere lo stesso visto con il Catanzaro. In attacco, possibile riconferma per Distefano, mentre Gaston Pereiro potrebbe fare staffetta con Dionisi. In campo per provare a vincere. Ma per Breda, mentre si gioca, non si deve pensare a cosa staranno facendo le altre squadre in lotta per la salvezza: «Più di altre volte, per noi contiamo solo noi stessi. Abbiamo un solo risultato che ci può garantire, per ora, solo i playout. E' bene che non si sappia, mentre si gioca, cosa facciano gli altri. In questa partita ci saranno momenti forti. Ogni episodio peserà il triplo. Gli errori peseranno ancora di più, le opportunità vanno ancora di più sfruttate». Il tecnico è diplomatico su dichiarazioni di dirigenti di altre squadre o sulla scelta di designare un Var di Bari e un Avar di Molfetta.

Dice: «Questa giornata ha un grande impatto emotivo per molte squadre. Oggi, negli ambienti arbitrali, si sta più attenti a tutto. Se hanno fatto quella designazione, avranno fatto le loro considerazioni. Certo, la cosa può alimentare dubbi, ma noi dobbiamo pensare a portare tutte le situazioni dalla nostra parte».

La squadra sarà trascinata da 1.500 tifosi sugli spalti. «Sicuramente - commenta Breda - sarà come giocare in casa. Tutti uniti, si può raggiungere l'obiettivo». Questo calore non lo sorprende: «In una realtà come Terni, è fondamentale dimostrare attaccamento alla maglia. I miei ragazzi lo hanno fatto. Hanno questo grande merito».