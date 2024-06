Perugia vola a Lamezia, Olbia e Lampedusa. Tutte le tratte per l'estate dal San Francesco

PERUGIA - È partita l'estate del San Francesco: con tre nuovi voli appena inaugurati. Da Perugia, per tutta la stagione Summer24, ora si vola per Lamezia, Lampedusa e Olbia. Le spiagge calabresi, siciliane e sarde sono adesso quindi a circa un'ora dall'aeroporto internazionale dell'Umbria, con le nuove tratte operate da Aeroitalia. Si parte il sabato, fino al 5 ottobre, per Lampedusa, la domenica e il giovedì per Lamezia (fino al 15 settembre) e da ieri anche il lunedì e il venerdì per Olbia.

«Con l’introduzione di questi voli, Aeroitalia consolida ulteriormente la sua espansione in Italia, assicurando viaggi più accessibili e sostenibili - ha dichiarato l'ad Gaetano Intrieri - . L’apertura di questi nuovi collegamenti aerei permetterà di stimolare l’economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo».

«Il nostro aeroporto in questi mesi estivi gestirà fino a 120 voli di linea settimanali – ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo felici che la compagnia Aeroitalia abbia deciso di investire sull’Umbria, aumentando il network di destinazioni ed in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia. Per continuare a crescere anche nella qualità dei servizi erogati e nell’ambito del programma di sviluppo dell’infrastruttura abbiamo recentemente annunciato ulteriori nuovi servizi che andranno a migliorare viabilità, parcheggi, servizi e comfort per i passeggeri ed utenti dello scalo».

Oltre a Milano Linate e Orio al Serio, per l'estate si potrà viaggiare inoltre per Londra (Heathrow e Stansted), Brindisi, Cracovia, Bucarest, Barcellona, Malta, Cagliari, Palermo, Catania, Rotterdam e Bruxelles.