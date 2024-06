Martedì 4 Giugno 2024, 08:59

PERUGIA “Non è stato facile partire dopo quel limbo Serie B-Serie C, con giocatori che in B volevano restare, in C no. Dispiace, perchè avevamo una squadra per puntare a fare il salto. L’identità di squadra è quella che ti fa vincere i campionati, è l’appiglio nei momenti di difficoltà, è lei che ti fa avere la continuità di risultati che ci è mancata. L’identità non c’è stata, avendo cambiato allenatore e poi anche filosofia con i giovani. Il problema più grosso è stato questo”.

Le parole di Christian Dell’Orco all’indomani dell’eliminazione playoff risuonano come un monito sugli errori da non ripetere. Dopo qualche settimana e con la tifoseria in attesa di novità a livello societario, il Perugia si è tuffato nella nuova stagione a livello organizzativo, il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli e il tecnico Alessandro Vittorio Formisano hanno stilato i piani tecnici e il primo obiettivo sarà proprio la ricerca di una vera identità di squadra.

I moduli di riferimento saranno almeno due ed entrambi con la difesa a tre che si è dimostrata più affidabile: il 3-4-2-1 e il 3-4-3. La falsariga potrebbe darla l’ultimo Perugia, quello della vittoria (di Pirro) ottenuta a Carrara, una squadra autorevole ed equilibrata schierata con il 3-4-3. E’ previsto comunque l’inserimento in rosa di giocatori intercambiabili o capaci (come Mezzoni) di far passare il tecnico alla difesa a quattro e comunque di cambiare in corsa. Serviranno dunque giocatori offensivi, esterni e trequartisti, gente di gamba e di dribbling capace di cambiare spartito. Non va perso di vista il fatto che il Perugia di Formisano smarrì l’identità garibaldina delle prime partite a causa degli infortuni e talvolta forse eccedendo nella volontà di adattarsi agli avversari: a fare la differenza, al di là dei moduli, è l’atteggiamento di squadra e quello non si compra.

Si dovrà dunque creare il giusto mix tra giovani ed esperti, l’obiettivo è portare l’età media a 24-25 anni ma molto qui dipenderà dalle uscite, specie dei contratti ereditati da Giugliarelli dall’ultima serie B.

Intanto la documentazione per l’iscrizione al campionato (tassa da 60mila euro, fideiussione da 350.000, attestazione del pagamento delle ultime mensilità, dati relativi allo stadio e via discorrendo) è stata interamente inoltrata, mentre si cerca nel nord Italia una sede per il ritiro (raduno presumibilmente a metà luglio) e insomma, si lavora come se nulla fosse. Al di là delle tante indiscrezioni non suffragate da riscontri, tra Massimiliano Santopadre e Claudio Sciurpa, che opera a nome di un gruppo di imprenditori, c’è stato un incontro interlocutorio cui dovrà seguire una trattativa vera e propria in cui si dovrà parlare di cifre – cosa avvenuta solo superficialmente - e dovranno essere fatte offerte che non sono ancora state formalizzate. Il tutto dopo l’omologa del Tribunale di Perugia sulla ristrutturazione del debito già accettata dal Fisco, passo fondamentale per determinare il valore del club e le prospettive di rilancio. Sarà una lunga estate.