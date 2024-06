Terni, sei patenti ritirate a uomini over 30 alla guida dopo aver bevuto troppo

TERNI - Strage di patenti per guida in stato di ebbrezza e controlli a tappeto in centro e in periferia, con la lente d’ingrandimento della polizia stradale di Terni puntata sui frequentatori delle discoteche.

Quella che emerge a fronte delle sei patenti ritirate e delle cinque denunce penali scattate per via degli elevatissimi tassi di alcol nel sangue dei conducenti è una fotografia che inchioda gli over 30, soprattutto uomini, che bevono troppo e poi si mettono al volante. In un caso il passeggero era più su di giri del conducente e ha rischiato la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Il trend che si registra dai controlli svolti da gennaio a oggi dice che i neopatentati non vogliono rischiare multe e guai.

Chi guida l’auto e ha preso la patente da poco non beve neppure un goccio di vino. Resta sobrio per poter accompagnare a casa gli amici sapendo che il fine settimana ormai da tempo è caratterizzato da controlli serrati sia in centro che in periferia.

I controlli a tappeto sono andati in scena anche nella notte tra sabato e domenica.

Il via alle una di notte per un controllo andato avanti fino alle sette del mattino seguente.

Al lavoro cinque pattuglie della polizia stradale di Terni col supporto del medico della polizia di Stato.

In sei ore gli agenti della stradale hanno fermato 53 veicoli e sottoposto al test altrettanti conducenti per verificare l’eventuale alterazione psico-fisica da alcol e droga.

A sei di loro è stata ritirata la patente.

Le sanzioni sono scattate per uomini tra i 30 e i 50 anni che guidavano l’auto con tassi alcolemici compresi tra 0,5 e oltre 1,5 grammi per litro. Per cinque, con alcol nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro, anche la denuncia alla procura ternana. A Borgo Rivo le forti resistenze del passeggero di un’auto il cui conducente guidava ubriaco e anche chi gli sedeva accanto aveva bevuto troppo. I poliziotti sono riusciti a placare gli animi, l’auto è stata portata via dal carro attrezzi perché non c’era chi potesse guidarla fino a casa senza rischi.

I controlli per prevenire gli incidenti causati dallo stato di alterazione dei conducenti confermano che i neopatentati sono molto più responsabili degli adulti. Nessuno di quelli fermati aveva consumato alcol.

Anche i dati dei controlli svolti dal primo gennaio confermano questa tendenza. Le persone che guidavano dopo aver bevuto troppo erano tutte con età superiore a trent’anni. In cinque mesi sono state una trentina le patenti ritirate ad adulti positivi all’alcoltest. Quattro i casi di patenti ritirate per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Durante i controlli del fine settimana, che si sono concentrati nelle vicinanze dei locali notturni e a ridosso del centro di Terni, sono state elevate anche diverse sanzioni ai sensi del codice della strada per non aver indossato le cinture di sicurezza, per aver circolato con autovetture prive della revisione periodica e per l’utilizzo di telefonini durante la guida. «I servizi - avvertono dalla questura ternana - proseguiranno per tutta l’estate»