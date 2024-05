Ternana, Distefano tiene accese le speranze di salvezza

TERNANA-CATANZARO 1-0

TERNANA (3-5-2): Vitali; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (28' st Viviani), Carboni (21' st Dionisi); Distefano (37' st Zoia), Pereiro (28' st Raimondo). A disp. Franchi, Novelli, Sorensen, Bonugli, Labojko, Ferrara, De Boer. All. Breda.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (47' st Verna), Scognamillo, Antonini, Veroli; Oliveri (24' st Miranda), Pontisso (24' st Pompetti), Petriccione, Vandeputte (14' st Stoppa); Biasci, Iemmello (14' st Donnarumma). A disp. Sala, Borrelli, Brignola, Krajnc, Rafele, Viotti. All. Vivarini.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1

MARCATORI: st 34' Distefano

NOTE: spettatori 6.136 per un incasso di euro 61.578,44. Ammoniti Casasola, Vandeputte, Petriccione, Pontisso per gioco falloso. Angoli 3-3. Recupero tempo, pt 0', st 5'.

Terni - La Ternana torna a vincere al Liberati e lo fa in una delle gare più importanti della stagione. Al 6' pericoloso il Catanzaro, con una punizione di Vandeputte e Vitali che in allungo para la sfera.

Passano due minuti ed è la Ternana a colpire, con un cross di Pereiro per Carboni che di testa impegna Fulignati che con un buon riflesso la mette in angolo. Al 36' il secondo tiro pericoloso dei rossoverdi, con Pereiro che dal limite dell'area calcia a giro e Pontisso la devia in corner. Nel secondo tempo la Ternana prende coraggio e al 16' su cross di Luperini colpisce di testa Distefano, con Fulignati che con i piedi salva sulla linea. Al 31' contropiede con Dionisi che serve Raimondo che calcia su Fulignati. Al 34' Dionisi prova un passaggio filtrante e, compice una deviazione di un difensore del Catanzaro, la sfera finisce sui piedi di Distefano che calcia a giro sul secondo palo segnando il vantaggio, facendo esplodere lo stadio. Da quel momento la squadra di mister Breda gestisce il risultato portando a casa una vittoria fondamentale per la corsa alla salvezza.