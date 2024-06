FOLIGNO - Rosita Santini eletta presidente del Comitato di Croce Rossa Italiana sede di Foligno. Santini, già commissario, è stata proclamata presidente e il consiglio risulta composto da un variegato gruppo con competenze molteplici: Giulia Fiorentini, Alberto Raponi e Walid Kandli, membri che si prefiggono di valorizzare e di dare continuità a quanto realizzato finora con l’obbiettivo di migliorare e arricchire la città e i cittadini con lo sguardo volto verso una maggiore partecipazione, coinvolgimento e ascolto. “Lo scenario mondiale odierno che presenta molteplici complessità – dice la neo presidente Santini - non può e non deve trovarci impreparati quindi al primo posto porrò la formazione con il coinvolgimento dei corpi ausiliari delle forze armate a garanzia della professionalità.

Il soccorso sanitario è il riferimento che lega la città al resto del mondo, posizionandola in un punto strategico”. In presenza dei rappresentanti del corpo militare, civile e delle infermiere volontarie Cri, sono stati consegnati gli attestati di qualifica che hanno ufficializzato l’effettivo ingresso di un numero consistente di nuove figure giovani e assegnate le “Medaglie di benemerenza” nella classe di bronzo a coloro che si sono distinti per disponibilità, competenza e senso del dovere durante il periodo del Covid-19.