IL CARTELLONE

NARNI Fra gioie e dolori, riso e pianto: ecco il capolavoro dell'essere umani. Questa la cifra che caratterizzerà la terza stagione del Teatro Manini sotto la direzione di Davide Sacco e Francesco Montanari. Fra gli artisti che calcheranno la scena del Manini, Milo Rau il regista svizzero acclamato dalla critica per la prima volta in Umbria, Francesco Montanari, Sergio Rubini, Giorgio Colangeli, Nadia Baldi, Lucia Franchi, Arne De Tremerie. Tema di quest'anno, "L'uomo (non) vive sulla luna". Un invito a essere «ben piantati sulla terra - spiegano i direttori - nel qui e ora, per cogliere tutto il bello che non ti aspetti». Un progetto iniziato nel settembre 2021, che da subito ha spinto l'acceleratore sulla qualità del cartellone, sul rapporto con la città e il pubblico, e che quest'anno si propone di infittire quella trama di relazioni umane intessuta nonostante la pandemia. «Continuiamo a porci la stessa domanda - continuano - ovvero cosa debba rappresentare un teatro per la città. Sicuramente non è solo un luogo fisico, ma un posto in cui si è meno soli, dove le paure si possono condividere. Ogni anno che passa la nostra indagine sull'uomo diventa sempre più concreta, e i cittadini, insieme a noi, sono sempre di più e sempre più pronti ad indagare l'universo della bellezza umana, con le sue comete fatte di fragilità e le stelle fisse, composte di morale». Nove spettacoli, dal 10 novembre al 16 aprile, per la stagione di prosa, quattro appuntamenti targati Manini Kids, tre appuntamenti di stand up comedy. Si inizia il 10 novembre con "Luna Park", un esperimento artistico che, insieme a un paio di cuffie, trasporterà gli spettatori in giro per il centro storico di Narni alla scoperta di performance segrete, fino al magico finale "lunare" in teatro. Fra gli appuntamenti da non perdere, quello con il debutto nazionale, il 10 e l'11 dicembre, della nuova produzione targata LVF Teatro Manini di Narni insieme a Ente Teatro Cronca Vesuvioteatro "Sesto Potere. Nascita di una democrazia distrutta dall'odio, dal denaro e dalla vendetta", scritto e diretto da Davide Sacco con la partecipazione di Francesco Montanari e Cristiano Caccamo. Uno spettacolo tra fake news, ricatti, manipolazione psicologica e informazione. Con la stagione 2023, prende vita anche il progetto "Come stai?" «dedicato a Giovanbattista Cutolo - spiega Sacco - a chi sceglie di restare su un territorio e crescere lì, con la sua arte e il suo impegno civile». Una sorta di mappatura del benessere del cittadino portata avanti dal Teatro Manini in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali e le associazioni del territorio. Si parte il 18 e 19 ottobre con un appuntamento dedicato ad ascolto e letteratura. Si proseguirà poi con gioco e teatro, psicologia e musica, nutrizione e cinema, sport e poesia.© RIPRODUZIONE RISERVATA