Nasce il “Teatrino Viaggiante", un piccolo “Manini” ecosostenibile fra Terni, Narni, San Gemini e Acquasparta

Un teatro Manini in scala totalmente biodinamico, ecosostenibile ed autosufficiente. È il “Teatrino Viaggiante” che visiterà i comuni di Terni, Narni, Acquasparta e San Gemini con ospiti di primo piano: lo scrittore Nicola Lagioia, il comico e attore Angelo Pintus, il musicista Sergio Cammariere. «Abbiamo creato il primo teatro biodinamico – hanno detto i direttori artistici Davide Sacco e Francesco Montanari durante la presentazione in Provincia a Terni - in cui la creazione artistica è parte stessa del territorio che la ospita. Il rispetto per la terra, per le energie, per le architetture naturali e per i cittadini è alla base di questa nuova visione di arte olistica e il luogo è la prima opera d'arte stessa. Creare un teatro che metta insieme tutti gli elementi del territorio rispettandoli, anzi, accrescendoli, continua a essere la nostra mission». Nel video di Claudia Sensi gli interventi di Montanari e Sacco.