Ap, Vecchioni e Sgarbi le star della prima festa di partito E debutta la "nuova" banda di Terni

L'EVENTO

Già la banda è una novità. Vuoi perché sarà il gruppo bandistico ad aprire la festa del partito di Stefano Bandecchi venerdì prossimo alle 17,30 alla Passeggiata, e vuoi perché fino a dieci giorni fa il Comune di Terni neanche ce la aveva una banda: ha acquisito il corpo bandistico Tullio Langeli di Cesi il 14 settembre scorso, quello che riceve dall'università di Bandecchi 20mila euro l'anno. Ma il concerto della banda di Terni è solo l'inizio, appunto. La festa (si annuncia strepitosa) è un crescendo quasi rossiniano di eventi e di ospiti. Solo nella prima giornata, subito dopo il concerto inaugurale con tanto di sbandieratori di Narni, al Baravai è previsto l'avvio del contest di cantanti locali che ha per titolo "L'alternativa che spacca" e che proseguirà fino alla proclamazione del vincitore. Poi si danzerà, alla Passeggiata. La sera di venerdì i saggi di Proscenium centro formazione danza, Asd Dancer, Musical academy, Solo danza, Arte danza. Sabato la festa riprenderà alla 10,30. Tra gli stand dello street food ci saranno i pony a divertire i bambini. In collaborazione con le associazioni "Un cavallo per amico" e "Amici per la coda" sono stati organizzati percorsi guidati. Sempre per i più giovani un torneo di calcio balilla e uno di pallacanestro con la collaborazione della scuola di basket femminile di Terni. Poi ancora sport ma sotto forma di dibattito, a cui parteciperà il delegato provinciale del Coni, Fabio Moscatelli. Quando viene sera, a partire dalle 20,30, alla Passeggiata arriva Stefano De Majo accompagnato dal violino di Gustavo Gasperini e della danza di Anna Prezioso. Sul grande palco va in scena la "Sfilata d'amore sotto le stelle", nel giardino del Baravai dj set di Malcolm Perez. L'ultima giornata della manifestazione, quella di domenica primo ottobre, si aprirà alle 11 all'insegna dell'arte. Si parlerà di teatro Verdi e di Poletti: nello stand di Alternativa Popolare l'appuntamento è con Vittorio Sgarbi alle 11 di mattina. Nel pomeriggio, alle 16, la Chef Academy presenterà invece una lezione di cioccolato a cura del maestro Andrea Fiori. Ma ci sarà spazio anche per la beneficenza grazie alla tombola in programma per le 18 (il cui ricavato sarà devoluto al reparto oncologico dell'ospedale Santa Maria). Chiuderà la manifestazione il concerto, ad ingresso gratuito, di Roberto Vecchioni. Eccolo l'apice della festa di Ap: dalla banda, passando per Sgarbi, si arriva a Roberto Vecchioni, che tornerà anche in televisione, in un programma di La7. Il partito di Stefano Bandecchi è riuscito a regalare a Terni, a far salire sul palco dell'anfiteatro Romano, il professore, forse complici anche le conoscenze acquisite con le tante ospitate in tv.© RIPRODUZIONE RISERVATA