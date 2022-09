Narni, via alla stagione del Teatro Manini. Montanari e Sacco fanno il bis, nel nome dell'arte e della felicità

NARNI Nel nome dell'arte e della felicità. Questa la cifra che caratterizzerà la seconda stagione del Teatro Manini sotto la direzione di Davide Sacco e Francesco Montanari. Un progetto iniziato nel settembre 2021, che da subito ha spinto l'acceleratore sulla qualità del cartellone e sul rapporto con la città e il pubblico, e che quest'anno si propone di infittire quella trama di relazioni umane intessuta nonostante la pandemia. «Abbiamo riflettuto molto - dichiarano i direttori - per creare la giusta continuità con l’anno passato, in cui abbiamo raggiunto risultati che ci hanno reso entusiasti: rendere il teatro di Narni un luogo da abitare sempre, sia fisicamente sia sentimentalmente, in cui potersi sentire a casa. Per questa edizione la nostra attenzione si è soffermata sul concetto di felicità, quella giornaliera, che ti accompagna nelle piccole cose ed è il moto dei grandi cambiamenti della nostra vita. Siamo arrivati alla conclusione che, se l’arte più grande è il vivere e tutte le espressioni dell’arte si nutrono di vita, allora la felicità è essa stessa arte».

PROGRAMMA

Si parte venerdì e sabato 28 e 29 ottobre con “Ci vuole orecchio”, spettacolo musicale che vede Elio confrontarsi con l’eredità di Enzo Jannacci. La regia e la drammaturgia è di Giorgio Gallione per una coproduzione Agidi e International Music and Arts.

Domenica 13 novembre spazio a Zerocalcare con il debutto regionale di “Kobane Calling on Stage”, lo spettacolo teatrale tratto dalla sua opera omonima e portato in scena con l’adattamento e la regia di Nicola Zavagli e una numerosa compagnia di giovani attori. La produzione è della Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini con Lucca Comics e Teatri d’Imbarco, in collaborazione con Bao Publishing.

Nella serata di martedì 29 novembre andrà in scena “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Dale Wasserman, adattato da Maurizio de Giovanni e diretto da Alessandro Gassmann, con un cast di dodici attori capitanati da Daniele Russo. La produzione è della Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini.

Sabato 3 dicembre è la volta di “Caso, mai - L’IMPREVEDIBILE virtù della dignità”, scritto e diretto da Simone Guarany e Licia Amendola e prodotto da Calabria Movie.

Sabato 10 dicembre andrà in scena “La Bohème”, di Giacomo Puccini, con la regia e la direzione musicale di Giancarlo Nicoletti, in una versione prodotta da Altra Scena & I Due della Città del Sole che vede, oltre ai cantanti, Umberto Cipolla al pianoforte.

Mercoledì 11 gennaio 2023 sarà la volta di Tommaso Ragno, che si confronta con l’opera di Kafka “Una relazione per un’Accademia”, in una produzione Infinito SRL.

Sabato 28 gennaio è in programma “Cristo di periferia”, di Davide Sacco, interpretato da Francesco Montanari insieme a musicisti e circensi, per uno spettacolo a cura di LVF – Teatro Manini di Narni.

La serata di mercoledì 8 febbraio ospiterà il debutto regionale di “Aspettando Godot”, di Samuel Beckett, con Leonardo Capuano, Paolo Musio, Stefano Randisi ed Enzo Vetrano diretti dal Maestro della scena internazionale Theodoros Terzopoulos. La produzione è di ERT – Teatro Nazionale e della Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini.

Domenica 19 febbraio sarà la volta di “Destinazione non umana”, debutto regionale dello spettacolo della Compagnia Fort Apache Cinema Teatro scritto e diretto da Valentina Esposito.

Giovedì 9 marzo andrà in scena “Rumore di fondo”, uno spettacolo di Nadia Baldi, con le musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati e la straordinaria partecipazione di Carmine Ammirati, prodotto da Teatro Segreto.

Spazio alla danza giovedì 23 marzo con “Canova Svelato – Gli illusionisti della danza”, una produzione della RBR Dance Company con la regia di Cristiano Fagioli e le coreografie di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli.

Chiude la stagione di prosa con tre repliche venerdì 31 marzo e sabato e domenica 1 e 2 aprile “Amare Cannibale”, lo spettacolo di Magma06 con il testo e la regia di Mariagrazia Pompei e con Valentina Favella, Francesca Diprima e Riccardo Pieretti.

PERCORSI SPECIALI / Fuori Abbonamento

I progetti speciali animeranno il teatro già dai primi di ottobre, con la residenza creativa condivisa “Abitazioni” a cura di Davide Jodice e Davide Sacco.

Il primo appuntamento fuori abbonamento sarà il debutto mondiale di “Qualcuno Arriverà” di Jon Fosse, programmato sabato 5 novembre. Lo spettacolo vedrà la direzione del regista norvegese Piotr Cholodzinski e la partecipazione di una compagnia italo-norvegese composta da Elisa Lucarelli, Alessandro Pezzali e Kasper Skovli Botnen. La produzione sarà LVF – Teatro Manini di Narni.

Ripartirà poi la stagione di stand up comedy con cinque appuntamenti: l’11 novembre sarà il turno di Daniele Gattano in “Male male”, a cui seguirà il 2 dicembre Francesco De Carlo con “Limbo”. Il 15 gennaio sarà il turno de Lo Sgargabonzi in “Dieci monologhi sulla morte”, mentre il 18 marzo Giorgio Montanini presenterà “Lo spettacolo nuovo”. Chiuderà Daniele Fabbri, il 15 aprile, con “Daniele Fabbri live”.

MANINI KIDS

Inaugura il 27 e 28 gennaio 2023 la stagione Manini Kids, dedicata alle famiglie, con “Il Canto della Sirena”, testo e regia di Emma Dante.

Il 12 febbraio sarà il turno de “Il bambino e la formica” diretto da Massimiliano Burini.

Il 19 marzo spazio alla danza con “Il piccolo re dei fiori” una coproduzione Balletto di Roma e Teatro Gioco Vita creata da Valerio Longo e Fabrizio Montecchi.

Chiude il percorso Kids “Sogno”, il 16 aprile, uno spettacolo di Beatrice Ripoli ispirato all’opera di Shakespeare.

PROGETTI SPECIALI

Fra i progetti speciali, "Occupazioni cittadine". Dal 21 al 23 ottobre i cittadini potranno cimentarsi nella gestione tecnica, amministrativa, logistica, di uno spettacolo teatrale, toccando con mano tutte le dinamiche e le difficoltà che sottendono a ogni allestimento. Collegato a questo progetto, un percorso dedicato allo spettatore a cura di Oliviero Ponte di Pino (Ateatro) e Stefano Romagnoli (Spettatoreprofessionista).

Attenzione anche al tema della legalità e dell’attualità con due incontri speciali: venerdì 18 ottobre Lirio Abbate e Antonella Bolelli Ferrera ci conducono tra gli “Uomini di mafia. Gli Incritati”, mentre sabato 4 marzo sarà il turno di Alfonso Sabella, il “Cacciatore di mafiosi”.

Fuori abbonamento anche il progetto della Compagnia OCCHISULMONDO “Teoria del cracker”, di e con Daniele Aureli, che debutterà giovedì 19 gennaio, e il concerto di Cane sulla Luna che si terrà sabato 25 marzo.

A dicembre, invece, Mariano Bauduin presenterà un ciclo di tre incontri dedicati alla lirica con musica dal vivo e con le proiezioni delle maggiori opere italiane riprese per il cinema.

Chiuderà la progettualità 22/23 il Festival “Stati Interessanti”, con la direzione artistica di Mariagrazia Pompei e Valentina Favella e la direzione organizzativa di Ilaria Ceci, sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Sociali, che per l’intero week end 31 marzo – 2 aprile affronterà tutte le sfaccettature del tema della maternità, attraverso la partecipazione di numerose artiste e studiose.

IN TRASFERTA

Il Teatro Manini prenderà poi parte al progetto “Grand Tour. Stagione teatrale europea” di Teatro Pubblico Ligure ideato da Sergio Maifredi, in collaborazione con il Festival Narni Città Teatro diretto da Davide Sacco. Da novembre 2022 a maggio 2023 porterà il pubblico ad assistere ai migliori spettacoli della scena europea, da vedere nei teatri in cui sono stati creati insieme a Sergio Maifredi e Davide Sacco che accompagneranno gli spettatori in sala. Il primo viaggio sarà il 15 novembre a Parigi, per vedere il nuovo spettacolo di Bartabas con il suo Théâtre Zingaro nel Fort di Aubervilliers: “Cabaret de l’exil. Irish Travellers”.