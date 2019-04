Domenica In, Stefano De Martino da Mara Venier: «Ormai faccio coppia fissa con Fatima Trotta»

A Domenica In ospite di Mara Venier della puntata di oggi domenica 7 aprile è Stefano De Martino, tornato in trasmissione a poco più di un mese dall'ultima apparaizione. L'occasione è il successo che l'ex ballerino di Amici sta raccogliendo con il programma Made in Sud, condotto insieme a Fatima Trotta. «Ormai io e Fatima facciamo coppia fissa», dice De Martino. Ovviamente il riferimento è al loro rapporto lavorativo. Perché le voci sul suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez trovano sempre più conferma.

Belen e Stefano De Martino, la rivelazione del fratello Jeremias: «Siamo molto felici»

«Siete una bella coppia», dice la Venier. «Sa cantare, ballare, recitare, suonare gli strumenti: sa fare tutto», risponde Fatima Trotta parlando di De Martino. Poi un piccolo siparietto con una frecciatina della conduttrice a Barbara D'Urso sulla "caffé-gate". La Venier è stata accusata di imitare la collega di Mediaset offrendo caffé ai propri ospiti. Così alla richiesta di De Martino la risposta è stata netta (seppur ridendo): «Non posso offrirti il caffé, anzi non lo posso nominare, quella è un'esclusiva a quanto pare. Posso offrirti un thé».

