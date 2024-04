Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme: le foto con il figlio Santiago dopo mesi di tensioni

È tornato il sereno tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A quattro mesi dalle dichiarazioni della showgirl sulla fine della loro storia a "Domenica In", l'ormai ex coppia è stata di nuovo avvistata insieme, felice e sorridente. Insieme a loro, anche il figlio Santiago, che tra pochi giorni compirà undici anni.

La reunion familiare

Pace fatta tra Belen e Stefano De Martino.

O almeno, così sembra. Nonostante la fine della loro travagliata storia d'amore, i due sono stati visti di nuovo insieme a Milano, dove l'ormai ex coppia si è incontrata per andare a prendere il figlio Santiago a scuola. A dare la notizia il settimanale "Gente", che ha mostrato la showgirl entrare nella casa dell'ex marito e uscire insieme a lui dopo un'ora per andare a prendere il figlio a scuola. Fotografati insieme al bambino - che tra pochi giorni compirà undici anni - i tre sono apparsi felici e sorridenti. Smentite quindi le voci di una rottura totale tra i due, che per amor di Santiago si sono riavvicinati superando rancori e risentimenti.

Pace fatta anche con Antonino Spinalbese

Anche un altro uomo è tornato però recentemente nella vita della showgirl. Dopo lo scontro social e le minacce legali, Belen Rodriguez avrebbe infatti trascorso la Pasqua insieme al suo ex Antonino Spinalbese. I due, fotografati insieme nella stessa trattoria, sembrano infatti aver messo da parte i problemi legati all'affidamento della figlia Luna Marì.