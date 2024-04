Simone Annicchiarico a Domenica In, chi è il figlio di Walter Chiari? Età, i problemi della droga del padre, la vita privata, dove vive, il gossip su Belen e la carriera

Simone Annicchiarico ospite a Domenica In. In occasione dai cento anni dalla nascita di Walter Chiari il figlio, autore del libro “100% Walter”, arriva da Mara Venier per ricordare il padre morto il 20 dicembre del 1991.

Simone Annichiarico, ricorda Walter Chiari: «Mi padre mi chiamò tre ore prima di morire, era pimpante e pieno di progetti. Ancora ci chiediamo cosa è accaduto»

Scopriamo in attesa di seguire in diretta l'intervista, in onda dalle 14.10 su Rai 1, qualcosa in più su Simone Annicchiarico.