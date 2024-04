Sonia Bruganelli a Verissimo, chi è l'opinionista de L'Isola? Età, carriera, la separazione da Bonolis, figli, la nuova casa, il gossip su Spinalbese e il “fidanzato”

Tra i tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo oggi a Verissimo arriva anche Sonia Bruganelli pronta alla sua nuova esperienza come opinionista de L'Isola dei famosi 2024. In attesa di ascoltare l'intervista con Silvia Toffanin scopriamo qualcosa in più sull'ex moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli chi è

Sonia Bruganelli nasce a Roma il 20 febbraio 1974 (ha 50 anni).

L'incontro con Bonolis

Grazie al suo lavoro da modella, incontra Paolo Bonolis a Tira e Molla programma di Canale 5. Bonolis conduceva, lei faceva una telepromozione. Trentasei anni lui, ventitre lei. All'epoca lui era un volto televisivo già affermato, lei una giovane professionista.

I figli

Nel '97 hanno ufficializzato la loro relazione, nel 2002 è arrivato il matrimonio, da cui sono nati tre figli: Silvia, 20 anni, nata con una grave cardiopatia; Davide,18; Adele, 14 (Bonolis è papà anche di Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller). All'ottavo mese di gravidanza la Bruganelli ha scoperto che la primogenita Silvia aveva una grave cardiopatia. Per questo motivo appena è nata è stata operata al cuore, ma dopo l’operazione «ha avuto danni motori e ha avuto sempre difficoltà a muovere gli arti. I suoi danni sono dovuti all’ipossia avuta a sette giorni dall’intervento» ha spiegato la Bruganelli in un'intervista a Verissimo. «La sera prima che avesse questo infarto, la vedevo che era grigia, in terapia intensiva: i medici dicevano che stava bene. Poi, il malore si è verificato durante un cambio turno tra medici».

La malattia di Silvia

Sonia ha parlato più volte delle difficoltà che ha avuto quando ha scoperto di avere una figlia nata con problemi di salute, in diverse interviste ha richiamato l’attenzione su quelle famiglie che devono vivere con figlio disabile, sulle loro difficoltà e sull’assistenza spesso non sufficiente. Silvia adesso ha 19 anni e Sonia in un’intervista ha dichiarato: «Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo». Quando Sonia ha saputo della malattia della figlia ha dovuto attingere a tutta la sua forza per affrontare la situazione. Ora Silvia sta bene, e per mamma e papà vederla così tenace e autosufficiente è un grande orgoglio.

Davide Bonolis è un calciatore

Dei tre figli della coppia, Davide Bonolis, che ha 19 anni, è quello più noto: il ragazzo è infatti un calciatore della Primavera della Triestina. Adele, invece, la più piccola dei figli di Sonia Bruganelli, è apparsa assieme alla madre a Verissimo su Canale 5, dove le due hanno raccontato in tv il loro rapporto madre-figlia.

La carriera

Dopo l'incontro con Paolo Bonolis e ottenuta la laurea, diventa imprenditrice creando brand di abbigliamento per bambini “Adele Virgy”, linea ispirata dai disegni dei figli. Nel 2005 apre una propria agenzia, la SDL 2005, che tra le altre cose si occupa di casting per i programmi di Bonolis, come Ciao Darwin e Avanti un altro!. La Bruganelli crea anche una tv via web, la SDL TV, che offre contenuti inediti riguardanti le trasmissioni del marito e ospita la trasmissione “I libri di Sonia”, nella quale intervista personaggi che hanno pubblicato libri di narrativa o saggistica. Nel 2021 diventa opinionista del Grande Fratello Vip, ruolo che ha ricoperto anche nella settima edizione in onda dall'autunno del 2022. Ora al suo posto arriva è arrivata Cesara Buonamici e lei approda all'Isola.

Le case separate con Bonolis

Circa un anno fa alcune parole di Sonia che aveva spiegato come lei e il marito dormissero in case separate. Ospite a Verissimo il conduttore ha puntualizzato: «Io ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi si sono create più stanze. I lavori non sono ancora terminati». Le voci di separazione tra i due si sono inseguite per mesi, ma loro hanno sempre smentito. Poi, il 6 giugno 2023, dopo le indiscrezioni che circolavano in rete da mesi, è arrivata la conferma: Paolo e Sonia si sono separati. Con una video intervista hanno annunciato il divorzio su Vanity fair. Ora la produttrice vive in un appertamento tutto nuovo e moderno.

Il gossip su Antonino Spinalbese

Il gossip dopo la separazione tra la donna e Bonolis è corso veloce ma c’è davvero qualcosa tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? No, stando a quanto detto dall’ex moglie di Paolo Bonolis. Ospite di Verissimo, l’imprenditrice e opinionista tv ha voluto dire la sua su certi gossip circolati sul web. Dopo alcune foto condivise sui social, si pensava che ci fosse del tenero tra lei e l’ex di Belén Rodriguez, da cui la showgirl argentina ha avuto una figlia, Luna Marì. «Non sto con Antonio Spinalbese. Purtroppo. Potrei essere sua madre» dice Sonia Bruganelli smentendo il gossip senza tanti giri di parole.

Il nuovo fidanzato

Nelle sue ultime storie su Instagram, però, Sonia ha mostrato il suo "fidanzato" Beppe, un dolcissimo bassotto dal pelo ruvido. La Bruganelli è sempre stata un'amante degli animali e in questi giorni ha spesso postato foto e video insieme al suo nuovo amico a quattro zampe

I tatuaggi

Sono due i tatuaggi di Sonia Bruganelli che catturano l'attenzione: il primo è sul piede, e raffigura Minnie, la fidanzata di Topolino. Il secondo invece è sull'avambraccio ed è il volto di Padre Pio. La Bruganelli ha deciso di tatuarsi il viso del Santo in segno di gratitudine dopo il buon esito dell'operazione della figlia Silvia: «La notte prima che mia figlia doveva affrontare la seconda operazione al cuore, ho avuto la visione di Padre Pio, nitida, davanti a me. Sa, come vanno queste cose… uno dice – se va tutto bene mi tatuo Padre Pio – . La mia Silvia sta bene e Padre Pio è sul mio avambraccio» raccontò in un'intervista.

Instagram

Irriverente, provocatrice e amante del lusso Sonia Bruganelli sui social si mostra per come è realemente. Tra lavoro e famiglia i suoi post Instagram in cui si ritrae su jet pivati e hotel a 5 stelle fanno sempre discutere. E mentre gli hater aumentano crescono anche i follower, la pagina Instagram di Sonia (@soniabrugi) sale a quasi 900mila followers.