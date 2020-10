Domenica In, condotta da Mara Venier

Domenica in è un programma televisivo italiano di intrattenimento in onda su Rai 1 dal 3 ottobre 1976. Dal 2018 la conduttrice del programma è Mara Venier, che aveva già condotto il prorgamma negli anni '90. Giunto alla 45ª edizione, è il contenitore domenicale più longevo della televisione italiana. Il titolo Domenica in fu inventato da Corrado che, dopo varie riunioni con gli altri autori, aveva proposto di modificare l'iniziale Domenica insieme troncandone la seconda parola, in modo che, già dal titolo, il programma consentisse la possibilità di aggiunte creative.

328 risultati per "DOMENICA IN"