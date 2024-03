Antonino Spinalbese, ecco chi è la nuova fidanzata: da Rodriguez a Rodriguez, la prima foto ufficiale

Mentre l'amore tra Belen e Elio Lorenzoni è giunto (già da un bel po') al capolinea, l'ex fidanzato della showgirl, nonché papà della piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese avrebbe ritrovato l'amore. Nei giorni scorsi Spinalbese è stato fotografato dai paparazzi di Chi mentre passeggiava per Milano in dolce compagnia con la tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez, 25 anni. Come i due si siano conosciuti è ancor oggi un mistero ma l'armonia tra i due regna e lo dimostra anche l'ultima foto che l'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

La foto

Da Rodriguez a Rodriguez: secondo i bene informati non ci sono dubbi sulla relazione tra l'ex gieffino e la tatuatrice. Antonino Spinalbese ha infatti pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che mostra un occhio dal colore più raro: il verde.

Uno scatto con un fascino speciale, quasi ipnotico. I lineamenti del viso sono quelli di una donna dai capelli castani. Perché proprio la tatuatrice? Sia Antonino che Ainhoa nella stessa ora hanno pubblicato delle foto aeshetic (quasi identiche) che mostrano il mare. La foto dell'occhio scattata da Antonino sembra proprio non lasciare dubbi. Gli occhi di Ainhoa si distinguono proprio per il color verde.

Chi è Ainhoa Rodriguez

Ainhoa Foti Rodriguez, 25 anni, è una tatuatrice di Genova. La 25enne lavora nello stesso studio a Milano in cui Antonino Spinalbese si fece tatuare l'opera 'Amore e psiche', dedicata a Belen. La tatuatrice, su Instagram, è seguita da migliaia di follower e non ha smentito i gossip sulla presunta love story con Antonino.