Belen e Stefano De Martino, la rivelazione del fratello Jeremias: «Siamo molto felici»

Dopo tante indiscrezioni e copertine che proverebbero la riconciliazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, arriva la rivelazione di Jeremias, fratello della showgirl argentina ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Il ragazzo, reduce dal reality, è stato ospite nello studio di "Verissimo" in compagnia della fidanzata Soleil Sorge. Ha raccontato quello che prova per la 24enne e sottolineato l'importanza della sua famiglia nella sua vita.

Belen e Stefano De Martino, doppio tapiro d'oro: «Non tutti i divorzi vanno a buon fine»

«Se non fosse stato per i miei chissà cosa avrei fatto e dove sarei finito», spiega durante la puntata. Ha anche le lacrime agli occhi quando annuncia di voler presentare la sua ragazza ai genitori e alle sorelle. «Io ho già conosciuto mia 'suocera', per Soleil sarà più dura».

E a proposito di Belen, nessuna suspance. La showgirl, ospite di Silvia Toffanin qualche puntata fa, aveva lasciato intendere di non essere più single, ma aveva preferito non sbilanciarci e non essere esplicita. Jeremias non trattiene la sua felicità: «Lei e Stefano sono tornati insieme, siamo tutti molto felici. Sono contento soprattutto per Santiago che era troppo piccolo quando si sono separati e non ne aveva sofferto, ma ora capisce la differenza».

Ultimo aggiornamento: 7 Aprile, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA