Belen Rodriguez, il nuovo compagno è Angelo Eduardo? Ha già conosciuto i figli (e al matrimonio di Cecilia potrebbe arrivare la presentazione ufficiale)

Dopo una serie di relazioni al centro dei gossip, sembra che Belen Rodriguez abbia trovato un nuovo amore. Angelo Eduardo, un 34enne di origini siciliane, è riuscito a conquistare il cuore della famosa showgirl argentina. La loro relazione viene svelata poco dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni e le voci di una riconciliazione con l'ex marito Stefano De Martino. Le prime conferme arrivano dal settimanale “Diva e donna”, che ha pubblicato le immagini della coppia, che starebbe insieme ormai da un paio di mesi. Secondo il magazine, i due sono già stati avvistati in varie occasioni e hanno anche trascorso alcune mini vacanze insieme, segno che la relazione sta rapidamente progredendo.

Le uscite con i figli e la “presentazione ufficiale”

Sembra che Angelo abbia ricevuto una buona accoglienza dai figli di Belen, Santiago e Luna Marì, frutto delle precedenti relazioni della showgirl con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Vederli tutti e quattro insieme è un segnale positivo della serenità di questo nuovo legame. I fan di Belen sono in trepidante attesa: il 30 giugno, infatti, la sorella Cecilia Rodriguez si unirà in matrimonio con Ignazio Moser.

Per quella occasione, Belen sarà damigella d'onore e si spera possa presentare ufficialmente Angelo come suo compagno.

Da Parigi alla Liguria

La coppia è stata recentemente vista a Parigi, in una gita al parco divertimenti insieme ai bambini e al resto della famiglia. Anche se le foto pubblicate sui social non mostrano chiaramente il volto di Angelo, testimoni e fonti vicine ai due confermano che stanno condividendo sempre più momenti insieme, consolidando così il loro legame. Ulteriori dettagli sulla loro relazione sono emersi quando la coppia ha trascorso del tempo in Liguria. Durante questo viaggio, nonostante un piccolo contrattempo dovuto a un'intossicazione alimentare che ha colpito Belen, la showgirl è apparsa serena, a conferma della solidità del suo nuovo rapporto.