Isola dei Famosi 2022, Gustavo Rodriguez eliminato: arriva la gaffe di Ilary Blasi in diretta

Ottava puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi, a pochi minuti dall'inizio della diretta con l'Honduras, è pronta dall'Italia per dare l'esito del televoto. Dopo non poche discussioni è Gustavo Rodriguez l’eliminato di questa nuova puntata dell’Isola. Il padre di Jeremias è stato costretto ad abbandonare la Palapa, non salvato dal pubblico a casa che a lui ha preferito Nick Luciani e Nicolas Vaporidis.

Le regole sono chiare a tutti dall'inizio del programma: prima di lasciare la Palapa, per recarsi a Playa Sgamada, Gustavo ha dovuto dare il consueto bacio di Giuda, dato a Guendalina Tavassi, con la quale ha litigato pochi minuti prima in diretta. Tutti sanno le normative, ma pare che alla conduttrice sia sfuggito qualcosa. Ilary Blasi, dimenticando infine la regola del gioco, ha annunciato il ritorno di Gustavo a Milano, quando, prima di questo, c’è invece lo sbarco a Playa Sgamada.