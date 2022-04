Nuovi naufraghi in arrivo a L'Isola dei Famosi 2022. Dopo l'abbandono di Patrizia Bonetti (per ustioni) e di Silvano Michetto (per aver bestemmiato in diretta) stasera sono pronti a sbarcare in Honduras due nuovi concorrenti. Prima tra tutti è Licia Nunez pseudonimo di Licia Del Curatolo.