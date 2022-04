Violenza, abbandoni e separazioni. Un passato difficile, mai nascosto, quello di Guendalina Tavassi. L'ex gieffina, ora naufraga su L'Isola dei Famosi 2022 in coppia (fino a ieri) con il fratello Edoardo, è tornata a parlarne in diretta ieri con Ilary Blasi. E ora per l'influencer è arrivato il momento del riscatto