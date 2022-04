Isola dei Famosi 2022, il travagliato passato di Guendalina Tavassi: dal video hot alla violenza del marito arrestato

Violenza, abbandoni e separazioni. Un passato difficile, mai nascosto, quello di Guendalina Tavassi. L'ex gieffina, ora naufraga su L'Isola dei Famosi 2022 in coppia (fino a ieri) con il fratello Edoardo, è tornata a parlarne in diretta ieri con Ilary Blasi. Lacrime e dolore per un'infanzia fatta di abbandoni e litigi. I giovanissimi genitori si separano che Edo e Guenda erano piccolissimi, un divorzio violento tanto che il giudice fece decidere ai due fratelli con chi preferissero vivere. Edoardo scelse la mamma mentre Guendalina il papà. E per questo motivo fino all'età di 14 anni i due fratelli sono cresciuti separati. Ora la vita li ha riuniti e loro sono certi che nessuno potrà più separarli.

Un passato che segna come tutti i percorsi della vita e che per la 36enne è stato il motore verso la ricerca di una famiglia serena. E ci sta provando ora con Federico Perna, Guendalina. «Finalmente ho trovato la felicità con una persona che per me vale moltissimo», questa una delle tante dediche che la naufraga fa sui social al fidanzato. Ma prima dell'imprenditore romano la vita sentimentale dell'influencer non è stata facile. Adolescente si innamora di Remo Nicolini e da lui ha avuto la prima figlia di nome Gaia ad appena diciassette anni ma i due non rimangono in ottimi rapporti e si accusano l’un l’altro (anche durante il Gf volano stracci) di essere cattivi genitori.

La carriera

L'esperienza del Grande Fratello le regala la popolarità e così si aprono per la 36enne le porte dello spettacolo. La sua carriera prosegue poi con una parte nella sit-com S.P.A, ospitate nei salotti di Barbara d’Urso, tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live - Non è la D’Urso e nel 2018 partecipa anche a Tale e Quale Show. Ora si trova in Honduras Guendalina (per la seconda volta, la prima nel 2012) per riscattarsi e per dare un futuro migliore ai suoi figli fregandosene degli haters che l'accusano di aver abbandonato i figli.

Il matrimonio con Umberto D'Apone

Dopo la relazione naufragata con Remo Nicolini al fianco della Tavassi troviamo Umberto D'Apone, i due si sono conosciuti per caso. Fu la stessa Guendalina a raccontarlo: «Il mio treno fu cancellato e dovetti prenderne un altro, quello dove il destino mi ha fatto conoscere Umberto. Da quel momento non ci siamo più lasciati» raccontava così del primo incontro con Umberto Guendalina. E ci aveva creduto che quello potesse essere l'amore della sua vita l'influencer, tanto che nel 2013 i due decisero di convolare a nozze e a consolidare ancora di più il loro amore sono arrivati i loro due figli, Chloe e Salvatore.

Guenda vittima di revenge porn

Il loro idillio però cominciò a sgretolarsi nel 2020, quando la coppia fu vittima di revenge porn: un hacker che rese pubblici alcune loro foto intime e video hot. Da lì il loro rapporto cominciò sempre più sgretolarsi fino ad arrivare alla rottura definitiva.

La separazione e l'arresto dell'ex marito

Non ha mai nascosto nulla ai suoi follower Guendalina, condividendo emozioni e vicende costantemente con i fan. Era il 2021 quando Guendalina annuncia che con Umberto era finita: vivevano da separati in casa e sembrava questo potesse essere un buon segno di maturità rispetto a tre figli. Ma poi arrivò uno spiacevole episodio e l'influencer mostrò tutto sui social. La Tavassi apparve su Instagram con lividi e segni sul volto e fu proprio lei a dire che era stata vittima di un'agressione dell'ex marito, che ora si trova in carcere (per aver violato il divieto di avvicinarsi alla donna dopo le denunce): «Mi ha rotto il naso, tutto davanti ai bambini che lo imploravano di smetterla - ha detto - sono ancora traumatizzati, Sasi è scioccato e ha paura di uscire. Ora c’è un processo in corso e se ne occuperà la giustizia».

Ora è tempo di riscatto

Superate anche le difficoltà con la più grande dei suoi tre figli, che sui social accusava Guendalina di essere una pessima madre, ora per la naufraga sembra arrivato il momento di vivere serena. Al suo fianco ha Federico Perna, e i suoi tre figli che ama tantissimo Gaia, Chloe e Salvatore. E poi Edoardo, il fratello: «Potrei vivere senza un arto ma non senza mio fratello». Guendalina è un personaggio che divide, la si ama o la si odia, ma questa esperienza per lei potrebbe essere il vero riscatto per mostrarsi senza filtri e riprendersi ciò che la vita le ha tolto.

