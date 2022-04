Isola dei Famosi 2022, le coppie si scoppiano e sarà un tutti contro tutti: chi sarà eliminato? Anticipazioni dell'ottava puntata

Torna stasera l'ottavo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022. Al timone Ilary Blasi con l'aiuto di Vladimir Luxuria e Nicola Savino anche stasera regaleranno grandi sorprese. I naufraghi arrivati in Honduras pronti a giocare in coppia si trovano ora separati dai loro affetti. Nel corso della puntata di oggi 14 aprile terrà accesa la diretta la competizione fra Tiburon ( Jeremias, Ilona, Alessandro, Edoardo, Licia Nunez, Blind, Estefania e Roger) e Cucaracha (Carmen, Guendalina, Gustavo, Nicolas e Nick, Marco Senise Laura e Jovana) prenderà vita grazie a due duelli imperdibili: Carmen Di Pietro si troverà di fronte il figlio Alessandro mentre Guendalina Tavassi dovrà battere il fratello Edoardo ed Estefania Bernal. Non mancheranno due prove importanti: quella ricompensa e quella leader, che metteranno una di fronte all’altra le squadre al completo.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Nicolas racconta la verità sul suo malore in diretta TELEVISIONE Isola, la verità choc della mamma di Blind PERSONE Il passato di Guendalina Tavassi TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis si accascia a terra... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, il travagliato passato di Guendalina... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, il segreto di Jeremias Rodriguez: le... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, i fratelli Tavassi “crollano”... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, arriva la gaffe (attesa) di Ilary Blasi:... PERSONE Isola dei Famosi 2022, entra in gioco Marco Senise: vita privata... PERSONE Isola dei Famosi 2022, arriva Licia Nunez: ecco chi è PERSONE Isola dei Famosi 2022, Marco Senise nuovo naufrago: da Forum...

Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis racconta la verità sul suo malore in diretta: «Non riuscivo più a muovermi»

Isola dei Famosi 2022, il caso Floriana Secondi

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Floriana Secondi e Clemente Russo sono usciti sconfitti dal televoto (sicuramente penalizzati dalla scenata della naufraga in diretta con lo studio) e sono dovuti naufragare su un'altra isola. Floriana, che poco riesce a gestire la sua esuberanza, dopo aver accusato la produzione di montare video in maniera infamante nei suoi confronti ha vinto un biglietto di sola andata (per ora) per Playa Sgamada.

Isola dei Famosi 2022, il travagliato passato di Guendalina Tavassi: dal video hot alla violenza del marito arrestato

Nomination

Questa settimana, invece, ad essere in nomination sono: Nicolas Vaporidis, Gustavo Rodriguez e Nick Luciani. Chi di loro si aggiungerà alla lista di eliminati dell’Isola dei Famosi 2022? A giudicare dagli ultimi sondaggi e dalle percentuali del televoto dell’Isola dei Famosi, sembra che Nicolas Vaporidis goda dell’appoggio del pubblico a casa. Nulla, però, è ancora detto