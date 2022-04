Isola dei Famosi 2022, entra in gioco Marco Senise: vita privata e carriera dell'ex volto di Forum

A sorpresa arriva la card che annuncia ufficialmente l'ingresso di Marco Senise a L'Isola dei Famosi 2022. Stasera alle 21.40 durante il settimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi entreranno infatti due nuovi naufraghi a sostituzione di Patrizia Bonetti e Silvano Michetti. La prima è dovuta tornre in Italia a seguito a delle gravi ustioni riportate durante la prova del fuoco, invece per il fratello di Ivano de I Cugini di Campagna la storia è diversa: Michetti è stato squalificato a seguito di una bestemmia in diretta. Stasera saranno Licia Nunez e Marco Senise a prendere il posto degli ex naufraghi.