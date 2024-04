Cristiano Iovino, età, vita privata, il (presunto) flirt con la Blasi: chi è il personal trainer che sarebbe stato aggredito a Milano

Cristiano Iovino, il personal trainer noto per aver rilasciato interviste su un presunto flirt con Ilary Blasi, è stato aggredito nella notte tra domenica e lunedì a Milano da alcuni sconosciuti giunti a bordo di un van. Il 37enne, che vive tra Roma e il capoluogo lombardo, non avrebbe ancora sporto denuncia. Vediamo insieme chi è.

Chi è Cristiano Iovino

A Roma nord, ma non solo, è conosciutissimo.

Tra l'altro è tifosissimo della Lazio. Spesso presente allo stadio Olimpico per le gare casalinghe dei biancocelesti. Una presenza fissa soprattutto in passato. Poi lavoro e fama lo hanno un po' allontanato. Ma il tifo è rimasto lo stesso. Personal trainer, impenditore ma soprattutto influencer. Sul braccio sinistro la scritta "Audere semper" e un teschio con una rosa in bocca: sarebbe lui l'uomo che l'ex capitano giallorosso aveva definito «molto lontano da lui» aggiungendo «e per fortuna» che aveva una liason con l'ex moglie. Operativo tra Roma e Milano.

L'attività da influencer

Seguire gli spostamenti di Cristiano è un lavoro: rimbalza da una parte all'altra del mondo e il suo Instagram trabocca di foto di vacanze: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como. Ameno questo è quello che potevamo vedere fino a qualche mese fa: Cristiano aveva 55mila follower. poi dopo essere stato al centro del gossip ha disattivato il profilo Instagram.

La vita privata

Anche in fatto di donne Cristiano balza spesso agli onori delle cronache rosa, ha avuto flirt con Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, e Zoe Cristofori (prima che diventasse la compagna del difensore milanista Theo Hernandez), ma nessuno ha mai confermato. E ora nella lista aggiungiamo anche Ilary Blasi, che smentisce.

Il Blasi gate

Cristiano Iovino ha parlato della sua storia con Ilary Blasi. Lui è l'"uomo del caffè", quel caffè che una volta scoperto da Totti (almeno così racconta la conduttrice nella serie Netflix) ha mandato in frantumi il suo matrimonio. «Mi sono sentita in colpa per mesi», ha confessato Ilary nel documentario, salvo poi scoprire che - a suo dire - Francesco aveva già una relazione con Noemi Bocchi. «A saperlo, oltre al caffè avrei fatto altro», è la battuta con cui chiude il documentario. La verità di Ilary è questa: lei è stata tradita tutti lo sapevo tranne lei e lei non ha mai tradito il pupone. Ma a ribaltare le carte in tavola è proprio lui: l'uomo del caffè. Secondo la versione che Cristiano ha raccontato a Il Messaggero, avrebbe conosciuto Ilary attraverso i social, galeotto fu quel primo Direct. Poi gli incontri a casa di lui e a volte nel salone dell'amica parruchiera Solidani. Ilary lo invita anche in vacanza a New York, ma lui declina e pare che in quel viaggio la showgirl abbia conosciuto Bastian (suo attuale compagno). Tutto questo a detta di Iovino avveniva prima ancora che uscissero le foto di Totti con Noemi.