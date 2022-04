Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis si è realmente sentito male? Blind: «Ha fatto finta per andare a mangiare»

Ottava puntata de L'Isola dei Famosi 2002 ex Isola delle coppie. Ormai il gruppo diviso in due squadre: Tiburon ( Jeremias, Ilona, Alessandro, Edoardo, Licia Nunez, Blind, Estefania e Roger) e Cucaracha (Carmen, Guendalina, Gustavo, Nicolas e Nick, Marco Senise Laura e Jovana), non trova più nessun equilibro. Stasera torna protagonsita della diretta il malore avuto nella scorsa puntata in diretta da Nicolas Vaporidis. Durante la prova leader l'ex attore e Roger Balduino si sono dovuti sfidare nella prova del Girarrosto. Dopo diversi giri a testa in giù, appesi e legati, Nicolas ha mollato la presa lasciando la vittoria a Roger.

Tornati sulla spiaggia i due naufraghi si sono mostrati provati, ma quello che non ha retto alla prova è stato nicolas che appena messo piede sulla sabbia si è accasciato a terra. Stasera Ilary Blasi è tornata sull'argomento perchè non tutti hanno creduto che Vaporidis stesse realmente male. «L'ha fatto per andare a mangiare», Blind ne è certo e dice che tutto il gruppo spalleggia la sua idea. Ma non è così: mentre Ilona, che è stata in coppia con l'attore di Notte prima degli esami, tesse le lodi di Nicolas, Edoardo Tavassi ci tiene a specificare quanto detto a Blind. «Mia sorella quando partecipà al L'Isola anni fa fece finta di sentirsi male per mangiare quindi ci ho riso su qunado Nicolas si è sentito male». Insomma di fronte alla verità pare che tutti si tirino indietro.