Isola dei Famosi 2022, Floriana contro la produzione: «Montaggi sbagliati». Vladimir la affonda: «Stai rosicando». Fiamme in diretta

Giorni difficilissimi per Floriana Secondi a L’Isola dei Famosi 2022. Non ha preso bene la nomination l’ex gieffina che dalla scorsa puntata si è scagliata contro Carmen Di Pietro e Alessandro. Floriana in questi giorni ha fatto emergere il suo lato impulsivo e ormai la naufraga sembra non tollerare più nessuno, sempre pronta a esplodere improvvisamente. Eppure era stata lei a voler andare in Honduras. Sono infatti anni che Floriana chiede una nuova chance in un reality show ma fino a questo momento sembra non averla colta al massimo.

Isola dei Famosi 2022, Floriana Secondi accusa la produzione

«Io ero arrabbiata perché questo programma non è ripreso h24 e c'è un lavoro di regia fatto di tagli e montaggi - e qui Floriana ringrazia anche la produzione - sono rimasta scostata perchè nelle clip che si montano io sembro pazza. Sembrava che io ce l'avessi con il gruppo ma non è così. Io devo essere reale e non mi riconosco da quello che vedo che loro montano». Ilary Blasi però perde la pazienza: «Tu in realtà ti sei arrabbiata subito in diretta quindi non c'entra il montaggio. Inoltre Carmen ti ha spiegato che non era per te»

Ma la Secondi non vuole lasciar correre le cose: «Io non ce lo avevo con loro ma con il sistema che non trovo giusto. I montaggi non mostrano la realtà»

«Alle volte tu non ascolti» incalza Ilary.

Però per Floriana va detta la verità: «È vero che sono impulsiva ma non sono cattiva. Sulle basi che mostrate però è normale che il pubblico applaude contro me».

Vlamir la affonda

Non la sopporta proprio Vladimir Luxuria: «Scusa Floriana ma te non hai mai visto L'Isola prima di arrivare?»

Si vergogna un po' la naufraga ma ammette di non aver mai seguito il programma: «No mi spiace non l'ho mai visto»

È caduta nel ranello la concorrente perchè l'ex deputata la cattura: «Ah ecco perchè non sapevi delle nomination»

Ecco Floriana ci aveva provato a mantenere la calma, ma niente la provocazione è troppo grande: «Cosa sai dicendo Vladi dove vuoi arrivare?»

Vladi affonda: «Stai rosicando Floriana su, sei un castoro»

Trattenersi per una come la Secondi è impossibile di fronte a certe parole: «Per me il problema non sono le nomination al Gf sono stata 120 giorni in nomination quindi non è quello. Si continua a voler far uscire un lato di me che non mi piace. Vladimir è assurdo quello che stai dicendo mi stai dando del castoro che rosico?»

Ilary vuole la pace

Ilary a questo punto vuole far calmare la ragazza e la chiama ripetutamente in zona nomination

«Tu sempre nella clip hai parlato di rabbia repressa e di ferite che non si sono rimarginate, la tua storia alcuni la conoscono». Ma Floriana sta ancora con la testa a quanto ha detto l'opinionista

«Non è giusto quello che succede. Io ce l'ho con il programma non con il gruppo»

La sorpresa del fidanzato Angelo

La conduttrice però non vuole tornare a parlare di quanto già detto e prova ad andare avanti: «Tu hai chiarito ma a noi dispiaceva che tu reagissi così a tutte le nomination. Dall'Italia si vede benissimo che siete. Ma ora voglio farti parlare con Angelo il tuo fidanzato per farti capire che ti vogliamo bene»

È la prima volta che il compagno della Secondi si mostra in tv: «Ciao Flo come stai? Sei contenta che sto qui?»

Niente Floriana non si riprende e riesce solo a dire: «Si tanto»

«È la prima volta che mi faccio vedere in pubblico. Calmati e raccontami qualcosa», Angelo vuole portare il sorriso sul volto della fidanzata, ma lei non riesce proprio:

«Era meglio quando stavo vicino a te e Domiziano»

«Noi siamo orgogliosi di quello che stai facendo, soprattutto tuo figlio. Tutti ci ricordiamo la voglia che avevi di fare questo programma, ti ho sempre consigliato di volare alto ricomincia. sei troppo nervosa, credo che i primi 4 giorni in cui ti hanno legata sono stati devastanti».

Ora però Ilary Blasi vuole darle un messaggio importante: «Questa sorpresa è per farti capire che noi a te ci teniamo».

Floriana e Clemente eliminati, scoppia la lite

E in effetti la naufraga sta riscuotendo grande successo da parte del pubblico che la inneggia sui social e spera di vederla ancora a lungo nel programma. Di certo la presenza di personaggi frizzanti come lei sta animando un’edizione che fino a questo momento è stata un pochino debole sotto diversi punti di vista.Ma stasera Floriana in coppia con Clemente Russo è stata eliminata e deve tornare su Playa Sgamada e la naufraga non ci sta: «Ti credo dopo come mi avete descritto è normale»