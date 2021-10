Gf Vip, Miriana vede i post della Mirigliani e scoppia a piangere: «Un uomo non ha bisogno della mamma che lo difende»

Venerdì 22 Ottobre 2021, 23:35

Dopo la nave qualcosa non ha funzionato tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. La coppia che sta facendo più chacchierare fuori e dentro la casa del Gf Vip sembra non riuscire a trovare la giusta spinta. Miriana lo accusa che lui è troppo concentrato su di lei e spinge per baciarla e starle addosso e lui invece a detta della showgirl non cindivide con lei le sue emozioni di ciò che accade nella casa. «Non esprimi le tue emozioni su quello che ci succede attorno». Alfonso signorini entra a gamba tesa: «Miriana tu quindi non vedi un futuro con lui. C'è attrazione fisica ma mi pare che tu non sia proiettata a una storia tra voi». Da quello che emerge quindi Miriana ne esce come la matura che vuole vivere serenamente la casa e gli altri vipponi e invece Nicola pensa solo a loro due.

Gf Vip, la mamma di Nicola contro Miriana

Ma le problematiche non sono solamente tra loro due perchè fuori dalla casa sta succedendo di tutto. Patrizia Mirigliani da mamma chioccia ha voluto mandare un messaggio al figlio: N.F.P.I.G. e Alfonso ora vuole sapere cosa ne pensa Nicola stesso. «Io non mi sento preso in giro» e Miriana stavolta si riallinea a nicola: «È un uomo adulto prende le sue decisioni da se. Ma da madre la capisco».

La Trevisan non ci sta

Ma non è tutto qua. C'è un'altra cosa che è uscita. dal profilo instagram ufficiale di Nicola è arrivato un altro post: Miriana è paragonata ad Amelia la strega che tenta di rubare la Numero 1 da sempre a paperon de paperoni. «Non so cosa dire sapevo che dovevo prendermi delle responsabilità, ma tutto questo mi disturba ed è per questo che ho preso certe distanze perchè sapevo potesse succedere». È per tutto ciò che Miriana avrebbe messo un freno alla loro storia, perchè sapeva comunque che vista la differenza d'età sarebbe stata lei a essere attaccata. E la Trevisan comincia a piangere. «Lo sapevo». Ma poi spiega: «Un uomo non ha bisogno della mamma che entri a difenderlo».