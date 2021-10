Gf Vip, Raffaella Fico viene eliminata: Ainett, Soleil e Carmen le nominate e nella casa si accende la lite

Sabato 23 Ottobre 2021, 01:36

Raffaella Fico non supera la nomination. Come avevano detto le previsioni ad abbandonare la casa più spiata d'Italia è stata la showgirl napoletana. Con lei in sfida c'erano Miriana Trevisan che ormai il pubblico vuole dentro anche per sapere come andrà a finire la storia con Nicola Pisu e Carmen Russo che dopo la discussione con katia Ricciarelli è stata comunque in grado di chiedere scusa conquistando così ancor di più il pubblico. Una soddisfazione per Soleil che ormai non sopportava più Raffaella. Nella dodicesima puntata il Gf Vip vede la perdita di un'importante concorrente. La Fico è la prima donna a dover tornare nello studio di Cinecittà. Finora prima di lei erano usciti 4 uomini.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Francesca molla uno schiaffo a Giucas TELEVISIONE Francesca spacca quasi un'altra porta TELEVISIONE Gf Vip, chi è veramente Soleil? TELEVISIONE Gf Vip, Miriana vede i post della Mirigliani e scoppia a... TELEVISIONE Gf Vip, Carmen Russo chiede scusa a Katia Ricciarelli: pace... TELEVISIONE Gf Vip, il post di Patrizia Mirigliani per il figlio contro... PERSONE Gf Vip, Alessandro Rossi nuovo concorrente? Ecco chi è il... TELEVISIONE Gf Vip, Alessandro Rossi (fidanzato della Cipriani) entra... TELEVISIONE Gf Vip, Nicola e Miriana nella Love Boat: cosa è successo... TV Gf Vip, malore per Miriana nella notte? Lulù:... CARTA BIANCA Bonolis replica alla moglie Bruganelli: «Millantavo... GF VIP Jo Squillo, la lettera di Chico Forti al Gf Vip: «A breve... TELEVISIONE Gf Vip, l'addio di Greta a Gianmaria: «Ha tradito... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana è amore con Nicola? Ma Signorini ha dubbi... TELEVISIONE Gf Vip, Olga Plachina e le parole per Aldo Montano: «Vai... TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli e la frecciatina a Paolo Bonolis:... CANALE 5 Gf Vip, scoppia il pigiama gate. Sophie: «Tremendo, sono...

Gf Vip, Francesca Cipriani molla uno schiaffo a Giucas Casella: «Mi ha detto che peso troppo»

Gf Vip, nomination e scatta la lite

Vista la situazione anche le nomination di questa sera vedranno votabili solamente le donne. Miriana e Katia le preferite dal pubblico e le opinioniste Adriana e Sonia scelgono di salvare Manila. Cominciano così i voti tra i vipponi e la casa si accende. lite tra Soleil e Sophie che ovviamente si scambiano la nomination. Poi Carmen si attacca con Ainett e Katia sbotta con Jo Squillo.

I giochi però sono chiusi: Ainette Stephens, Soleil Sorge e Carmen Russo.

Lunedì sapremo chi sarà la vip sicuramente salva che deciderà il destino delle altre due. Il Grande Fratello Vip torna lunedì 26 ottobre alle 21.40 su Canale 5.