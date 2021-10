Gf Vip, Alessandro Rossi nuovo concorrente? Ecco chi è il fidanzato di Francesca Cipriani

Venerdì 22 Ottobre 2021, 19:32

Ha conquistato il pubblico, ma soprattutto Alfonso Signorini, Alessandro Rossi: l'uomo che ha rubato il cuore di Francesca Cipriani. Un ragazzo semplice con l'accento fortemente emiliano ci ha abituato in queste settimane a gag divertenti con la sua vippona. sarà per la sua naturalezza, per la sua simpatia o forse per i picchi di share che ha fatto raggiungere al reality show ogni volta che è entrato nella casa per fare una sorpresa alla sua bella, fatto sta che da stasera Alessandro entrerà ufficialmente nel Gf Vip. Non si sa ancora se come concorrente o in quale altra veste ma quel che è certo è che la Cipriani non ci risparmierà qualche suo siparietto. Ma chi è realmente Alessandro Rossi? Classe 1991, ha 30 anni ed è nato a Cesenatico in Emilia Romagna. Lavora come arredatore di interni ma della sua vita privata non si sa molto. È diventato famoso dopo essere apparso sulla bacheca instagram di Francesca. La sua azienda ha molti clienti VIP, e forse questo ha reso possibile l'incontro tra i due ragazzi. I due, ad ogni modo, si sono conosciuti in una cena tra amici.

Alessandro e Francesca sono molto affiatati: «Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena», ha raccontato la Cipriani prima di entrare nella casa in un’intervista a Chi, «ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, piadine: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra». Un corteggiamento serrato quello che Alessandro avrebbe quindi attuato nei confronti della Cipriani

A descriverlo meglio però ci ha pensato proprio la showgirl: «Alessandro è gentile, è pulito dentro, è semplice. Come me! Infatti spero di averlo colpito con le stesse qualità. Molti pensano che la donna di spettacolo sia sempre una che se la tira, invece io sono sempre stata così. E lui me lo ha detto: “tu non sei stata intaccata da un certo ambiente”». Insomma, come non amarlo.