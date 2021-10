Gf Vip, Carmen Russo chiede scusa a Katia Ricciarelli: pace fatta?

Venerdì 22 Ottobre 2021, 22:19 - Ultimo aggiornamento: 22:21

Inizia la dodicesima puntata del Gf Vip tra fuochi e fiamme. Al centro dell'attenzione la lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo scoppiata a seguito delle nomination della scorsa puntata. La cantante lirica ha votato carmen e a detta della ballerina la motivazione sarebbe una partita a biliardino.

«A me è dispiaciuto tantissimo quello che è successo ieri sera» aveva esordito così Carmen cercando un confronto con Katia martedì «Vorrei davvero voltare pagina. Sono state delle parole pesanti da entrambi i lati. Io però ti chiedo scusa. Ho sempre avuto rispetto per te, sia nella vita privata, che artistica. Tu saresti stata l’ultima con la quale avrei voluto scambiare queste parole». E ancora: «Devo dire che ci sono rimasta male dopo che ho saputo che sei andata a dire che sono un’ipocrita pettegola. Infatti io non mi sono risentita per la tua nomination in sé, ma perché sapevo che era collegata al discorso che mi avevi dato della pettegola. Tu battezzi tutte le donne del Gf Vip». Ma alla Ricciarelli le scuse non sono bastate: «Io non accetto alla mia età che mi si dica che se perdo a biliardo mi arrabbio. Non è vero che non so perdere, affatto. Perché non è vero che sono scattata per questo e non amo le bugie. Non dovete mettere in dubbio la mia intelligenza. Io battezzo tutte le ragazze? E voi non battezzate me continuamente? Io al massimo ti chiedo scusa per averti dato della st****a, ma ho ricevuto altre dichiarazioni brutte. Però non ti chiedo scusa per ‘l’ipocrità».

Gf Vip, l'ira di Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: «È una falsa»

Gf Vip, la lite tra Katia e Carmen

Katia ha poi continuato parlando delle nomination pianificate nella Casa del Grande Fratello Vip: «Comunque sul fatto che pianificavi le nomination con Jo è chiaro, l’ha detto anche Sonia e io lei non la conosco di persona. Se lo dicono anche dallo studio è vero». La cantante ha però continuato il suo sfogo in confessionale: «Mi sono seccata perché sparlottava con Jo e alla terza volta che lo facevano ho messo giù la stecca da biliardo e ho detto "adesso basta dovete proprio smetterla". Dopo il discorso sulla famiglia, che io sono sola e sulla solitudine, la sua frase è stata una bruttissima cosa che mi ha detto».

Gf Vip, Giucas Casella e il flirt segreto con Katia Ricciarelli: «Quindi funzionavo bene o no?»

Pace fatta?

Le avevamo lasciate qua ma stasera si riaccende il dibattito. Il litigio probabilmente è sfociato dopo un rancore che già covava da tempo. Impossibile pensare sia dovuto a quel biliardino.

Katia spiega la sua «Io non è vero che non perdono, ho già perdonato ma sono assolutamente convinta di avere ragione. La frase sulla famiglia non l'ho proprio digerita. Chiedo scusa a tutti, ho esagerato nell'enfasi dell'esposizione ma la motivazione che mi ha spinto a reagire così era giusta».

Carmen: «Noi abbiamo già chiarito con Katia ma non era mia intenzione fare riferimento a lei ma alla mia vita. Giuro e lo ribadisco che non era riferito a lei».

Nella casa del Grande Fratello Vip si accusa la ballerina di aver continuato nei giorni a seguire dall'inizio della discussione a continuare a sparlare di Katia. Ma la moglie di Enzo Paolo si difende dicendo che in realtà lei ne ha continuato a parlare proprio perchè non aveva nulla da nascondere.