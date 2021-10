Gf Vip, chi è veramente Soleil? «Quella che vedete dietro la corazza»: le parole di mamma Wendy fanno commuovere

Sabato 23 Ottobre 2021, 00:08

In questa settimana l'algida Soleil Sorge ha cominciato a sciogliersi e a raccontare qualcosa in più di se. «Avevo 16 anni e Kevin 18, è nato subito questo amore che è durato purtroppo poco più di un anno. Ho passato tutta la mia vita pensando che avrei potuto salvarlo,finchè non ho realizzato che non era colpa mia. Io ho cercato di fare il possibile, in un momento in cui era da solo con le sue fragilità non poteva esserci nessuno con lui. Questo rapporto ha modificato il mio rapporto più che con gli uomini con la vita, ed è uno dei momenti che ha dato il via ad una nuova vita». Ha raccontato tutto in mistery room stasera Soleil dopo che Alfonso Signorini l'ha chiamata per parlare con lei. ma la sorpresa gia preannunciata stasera dal Gf Vip è tutta per lei: in giardino ad attenderla c'è mamma Wendy.

Gf Vip, chi è veramente Soleil?

Finalmente Soleil mostra la sua umanità butta giù la maschera e si mette in ginocchio e non riesce a trattenere le lacrime. «Mi manchi. Ti ho sentito parlare di Kevin però ti ha dato questo dono e ti ha reso così sensibile che abbracci tutto il mondo. E tutti lo vedono in te. Sei meravigliosa come donna». Poi finalmente finisce lo stop e Soleil può tornare a parlare, ma non ci riesce: «Sei bellissima». Alfonso Signorini entra per chiedere a Wendy qualcosa in più sulla concorrente del Gf Vip: «Chi è Soleil veramente a parte la corrazza?», la mamma dell'influencer senza dubbi spiega: «Soleil è quella che vedi dietro la corazza».