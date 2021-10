Gf Vip, il post di Patrizia Mirigliani per il figlio contro Miriana: «N.T.F.P.I.G.». E spunta il nome dell'uomo misterioso della Trevisan

Venerdì 22 Ottobre 2021, 20:32

È uscito dopo gli altri ma ora non c'è più dubbio: Nicola Pisu è uno dei veri protagonisti di questa sesta edizione del Gf Vip. Figlio di Patrizia Mirigliani, con un passato turbolento, il giovane ha un carattere che ha conquistato tutti. Educato, elegante sempre giusto. Mentre gli altri vipponi sgomitano a suon di litigi e allenamenti per mettersi in mostra Nicola è riuscito ad emergere mostrando solo la sua purezza. Nella casa è ormai un punto di riferimento e nessuno ne può fare a meno. Men che meno la bella Miriana Trevisan. Tra i due pare proprio si sia accesa la scintilla. E nonostante i tentennamenti della ex di Non è la Rai ormai il bacio è scattato. Solo qualche giorno fa il figlio della patron di Miss Italia aveva detto di essersi innamorato della Trevisan. Nonostante quest'ultima abbia più volte dichiarato di non voler creare una storia d'amore all'interno della Casa, tra i due gieffini sembra proprio si sia sciolto il ghiaccio. Miriana ha provato più volte a mettere davanti a questa storia i suoi dubbi, per via della differenza di età e per il figlio Nicola, al quale la Trevisan ha promesso di non essere frettolosa in fatto di relazioni. Dopo il bacio, inevitabilmente, si parla dei due ragazzi come una nuova coppia nata all'interno della casa più spiata d'Italia. A intervenire sulla vicenda, si è però prontamente espressa la madre di Nicola, Patrizia Mirigliani a cui il gieffino è legatissimo.

Gf Vip, Miriana è amore con Nicola? Ma Signorini ha dubbi sulla Trevisan: «Fuori c'è un B. che ti sta aspettando?»

Gf Vip, la Mirigliani contro la Trevisan

Ha scelto instagram Patrizia per mandare dei messaggi molto "chiari" al figlio: prima paragonando Miriana alla strega Amelia (il personaggio dei fumetti) e poi, proprio qualche ora fa, con un post molto più esplicito (anche se ha provato a criptare il messaggio): «N.F.P.I.G. Nell'acronimo un messaggio per mio figlio. Chi indovina?». Non troppo difficile come indovinello. Non ti far prendere in giro. Ecco l'avvertimento che la Mirigliani ha voluto dare a Nicola. La donna infatti non è convinta affatto del fatto che la trevisan sia realmente interessata al figlio.

Gf Vip, Miriana e il flirt con Nicola: «Ho fatto un patto (fuori dalla casa) che mi frena»

Ecco chi è l'uomo segreto di Miriana

E le voci che corrono fuori dalla casa non mettono Miriana in una buona posizione: dalle indiscrezioni pare che la ragazza avesse un uomo prima di entrare nella casa. Nella scorsa puntata era stato lo stesso Alfonso Signorini a voler sapere la verità: «Non è che sei così frenata con Nicola perchè c'è qualcuno che ti aspetta fuori?», ma la showgirl dopo diversi esitazioni ha spiegato che aveva una persona qualche mese prima di entrare nella casa ma la relazione era stata definitivamente chiusa. Ma stando alle indiscrezioni, e la Mirigliani sta seguendo tutto molto attentamente, sembrerebbe che Miriana avesse questo uomo misterioso con cui si scambiava baci appassionati fino a soli due giorni prima di entrare nel Grande Fratello Vip. L'uomo in questione sembrerebbe essere un certo Vito, ora attualmente legato a un'ex dama di Uomini e Donne del trono over.

Stasera sicuramente ne sapremo qualcosa in più.