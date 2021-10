Gf Vip, Iconize smentisce Soleil: «Mi ha detto lei di inscenare l'aggressione omofoba»

Sabato 23 Ottobre 2021, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 13:49

Era stato frezzato lo scandalo scoppiato lo scorso anno su Iconize. Ma ora viene ritirato fuori dal surgelatore. Dai salotti di Barbara d'Urso avevamo lasciato Soleil Sorge e Iconize ai ferri corti a seguito di un gossip che li vedeva protagonisti. La concorrente del Gf Vip sbugiardò infatti in diretta nazionale Iconize raccontando che l’aggressione omofoba che aveva subito l'ex di Tommaso Zorzi era finita e che si era procurato i lividi sul viso con dei surgelati lanciati sul volto. A distanza di tempo, a riportare i riflettori sulla vicenda, è stata prima Deianira Marzano dalle sue pagine social e poi lo stesso Iconize (perchè chiamato in causa). «7 mesi fa Marco mi ha fatto ascoltare un vocale di Soleil e io gli promisi che non ne avrei parlato. Nel vocale era chiaro come lei avesse inscenato l’idea dell’aggressione, come doveva riprendersi con la telecamera, dava consigli su come doveva fare quando andava in televisione, non e’ un vocale di 2 secondi ma molto dettagliato e approfondito», ha raccontato Deianira su Instagram. Quindi la gieffina avrebbe mentito per poter ottenere più ospitate possibili nei talk show.

Iconize dice la verità su Soleil

«Non volevo intervenire ma visto che mi state tempestando di messaggi ora vi racconto la verità» Marco ferrero, questo il vero nome di Iconize, si scaglia Soleil: «Ha fatto il teatrino contro di me» risponde così su Instagram, l'ex di Zorzi, a chi gli chiedeva se avesse visto le storie di Deianira Marzano: «Ho visto cosa è uscito sul web. Ora cosa devo fare? Mi sono fatto prendere in giro e sono stati lì a guardare. Ora mi sono anche stufato. Questa storia dev’essere chiusa e così mi sento di dirvi che non è tutto come sembra. Io faccio un lavoro che amo e che voglio continuare a fare. Perciò mi sono allontanato e dissociato da questa storia. Ma dato gli ultimi avvenimenti, mi sento costretto a dire la verità», ha scritto. Poi, però per dimostrare la sua veridicità condivide anche un audio in cui Soleil gli dava direttive su come stare in tv. «Amore come presenza televisiva non eri credibile» e poi una serie di altri consigli tecnici su cme bucare lo schermo. E Iconize dopo che la Sorge fa anche finta di essere buona al Grande Fratello Vip non ci sta più e aggiunge: «Questa è la persona che ha fatto il teatrino contro di me! Fingendosi sconvolta quando sapeva tutto e mi dava anche direttive su come stare in tv! È troppo stxxxa per meritare il mio silenzio ma ora torno a dedicarmi al mio lavoro. Con questo passo e chiudo», conclude.