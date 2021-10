Gf Vip, Alessandro Rossi entra nella casa e Francesca Cipriani spacca quasi un'altra porta

Venerdì 22 Ottobre 2021, 23:07 - Ultimo aggiornamento: 23:08

Super sorpresa per Francesca Cipriani. Dopo averla vista provare a eludere le normative Covid pur di raggiungere il suo fidanzato al primo incontro con tanto di sfrezzamento autonomo, dopo che al secondo "ingresso" di Alessandro Rossi al di la della porta a vetri la showgirl ha strappato una ciocca di capelli a Giucas Casella perchè troppo felice stasera chissà cosa farà quando vedrà Alessandro entrare ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip. Se ne è parlato nei giorni scorsi perchè sembrava che Alessandro potesse essere un nuovo concorrente del Gf Vip, in realtà pare che il ragazzo rimanga solamente qualche ora. «Un amore vero e sincero quello che è scoppiato tra i due ragazzi» racconta Alfonso Signorini. La Cipriani usciva da un momento sentimentale molto turbolento e con Alessandro ha ritrovato la serenità.

Gf Vip, lo scherzo a Francesca Cipriani

Stasera Alfonso entra a bomba nella casa, sperando che la bomba non la faccia esplodere Francesca. inizia alle 22.44 la caccia al suo «Amore» della Cipriani. Gira tutte le stanze e gli spazi della casa più spiata d'Italia, poi l'aiuto da casa, anzi dallo studio: «Corri in passerella» le urla questo Signorini. Ma una volta uscita la showgirl non trova nessuno e comincia a perdere le staffe. «Amore, amoreeeeeee». Il volto della Cipriani comincia ad assumere le sue solite "pieghe" da fumetto ma poi arriva il freeze e la Cipriani ricomincia a ridere. Ma in realtà Alessandro è già nella casa. «Non vedo l'ora di abbracciarla, stritolarla e baciarla» e Alfonso lo fa correre nella casa, ma nessuno può parlargli e il giovane comincia a girare per la casa.

Francesca spacca (quasi) un'altra porta

Alfonso però torna dalla Cipriani che memore della scorsa volta ha capito che non deve parlare e fa solo dei versi. «Ma cosa fai ancora la fuori ti sfrizzo io corri nella casa che Alessandro ti aspetta la». Ma la porta rossa non si apre e lei ci si scaglia contro, provando ad arrampicarcisi e minacciando di spaccarla. «Promettimi di comportarti bene però e non distruggere nulla, di non essere scostumata». lei però non ce la fa più e la porta ancora non si apre. Stavolta allora francesca minaccia gli altri vipponi: «Se non mi aprite subito vi faccio perdere la cena. Apritemiiiii», ma niente la porta ancora non si apre.

Poi Alfonso fa le stesse raccomandazioni ad Alessandro che lo rassicura: «Mia madre insegna religione non potrei mai far nulla di scostumato» e nel frattempo gli si aggrappa alla schiena Francesca che ancora non si sa da dove sia entrata. Lamneti, baci e abbracci. E dopo 5 minuti in cui la showgirl stava appiccicata al suo fidanzato gli chiede: «Ma sei tu?»