Gf Vip, cosa è successo in capannina tra Barù e Jessica? Signorini pronto a dire la verità. Le anticipazioni

Puntata scoppiettante quella di stasera del Gf Vip. Si avvicina sempre più la finale del 14 marzo e anche per oggi è prevista la doppia eliminazione e la nomina del terzo finalista. I vipponi ormai hanno un unico obiettivo: la finale. E per arrivarci sono pronti a tutto e gli equilibri saltano. Anche le amicizie si rompono e nel mirino dei concorrenti ci è cascata Jessica. Durante la fine della diretta della scorsa puntata Alfonso Signorini ha mostrato come sempre i tweet ai gieffini e Soleil ha notato che l'hashtag Jerù; lo ha rivelato a davide che ormai è certo che bisogna dividere le sorelle Selassiè per far disperdere i voti. Anche Miriana, sempre stata grande amica di Jess, in questa settimana ha notato atteggiamenti della più grande della Selassiè che non le sono piaciuti soprattutto nei confronti di Lulù. Ormai Jessica per tutti è falsa.

Gf Vip, la verità sulla capannina di Jessica e Barù

Torna dopo anni di assenza una grande rotagonista di tutte le edizioni del Grande fratello: la capanna. Ebbene sì anche questo anno nel loft di Cinecittà sono stati usati plaid e bastoni delle scope per costruire un rifugio per sfuggire dagli occhi indiscreti delle telecamere. A finirci sotto sono stati Barù e Jessica. La Jerù capanna impazza su twitter e stasera il conduttore indagherò per sapere cosa realmente è successo tra i due vipponi.

A detta dei due non è accaduto nulla se non un chiarimento di qunato possa accadere una volta usciti dalla casa: saranno amici e ci saranno sempre l'uno per l'altra, ma nessuna storia in vista.

Miriana, periodo nero

Miriana nonostamte i consensi che sta ricevendo dal pubblico è in crisi. Durante il Trap party di sabato sera, si è messa in disparte partecipando pochissimo per poi ritirarsi in stanza perché si sentiva inadeguata al tipo di festa, anche se non c'era nessun eccesso. Probabilmente stasera ci sarà una sorpresa per l'ex di Non è la Rai.

I nominati

Protagonisti stasera i telespettatori che dovranno decreterare eliminati e terzo finalista. In nomination ci sono, Miriana, Davide e Jessica. Davide pare quello più determinato ad arrivare alla finale e comincia a insinuare dubbi su tutti. L'appuntamento per scoprire le carte è alle 21.40 su Canale 5.