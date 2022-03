Gf Vip, Sonia Bruganelli ci ripensa: «Tornerei da opinionista a queste condizioni». Il diktat per Signorini

Un No detto a gran voce quello di Sonia Bruganelli a un altro Gf Vip. Nelle interviste rilasciate in questi mesi la moglie di Paolo Bonolis si è detta sempre certa di volersi più sedere sulla poltrona rossa del reality condotto da Alfonso Signorini. Una bella esperienza, per la Bruganelli, ma sssolutamente non replicabile. Ne era certa, e ci aveva convinto, ma ora le certezze vacillano. Potrebbe tornare Sonia, ma vuole dettare lei le condizioni. Ne ha parlato con la redazione di Super Guida Tv. È certa al 100% però che non farebbe mai come Adriana Volpe e Antonella Elia che hanno anche fatto il ruolo di concorrenti oltre che di opinioniste, no perché non riuscirebbe a stare lontana dai suoi affetti per così tanto tempo nè tantomeno a condividere spazi comuni con sconosciuti. «magari 20 anni fa lo svrei fatto, ma la Sonia di oggi dice no».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Paolo Bonolis ospite (con "ricatto") TELEVISIONE Gf Vip, scintille tra Adriana e Sonia TELEVISIONE Gf Vip, fiamme tra Adriana e Sonia TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli perde la pazienza TELEVISIONE Bruganelli: «Adriana sogna di diventare conduttrice... TELEVISIONE Gf Vip, Adriana Volpe vede Antonella Elia e Sonia Bruganelli... IL CASO Sanremo, Bonolis e la frecciata ad Amadeus: «Ora è... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù fuori controllo: «Jessica... TELEVISIONE Gf Vip, arriva l'addio di Sonia Bruganelli: e parte la...

Gf Vip, Lulù fuori controllo: «Jessica vergognati». Sonia Bruganelli "salta" dalla poltrona: «Basta difenderla! Questo è delirio»

Gf Vip, Sonia Bruganelli fa dietrofront: torna da opinionista?

Adriana Volpe lo aveva già detto che Sonia avrebbe ritrattato al suo No secco a un altro anno nel ruolo di opinionista, secondo la Volpe (mai divenata amica della Bruganelli) infatti quella di Sonia era un tattica per essere corteggiata e tornare. La moglie di Bonolis ha risposto a chiare lettere alla fracciatina della showgirl:

«Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile… A meno che…».

Gf Vip, Sonia Bruganelli al veleno: «Adriana Volpe sogna di diventare una conduttrice famosa». Signorini corre ai ripari

Le condizioni di Sonia

E qui arrivano le condizioni "imposte" ad Alfonso Signorini per riavere anche la prossima stagione la Bruganelli su quella poltrona rossa: «Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista»

Gf Vip, Paolo Bonolis ospite (con "ricatto") della finalissima: il "contratto" con Alfonso Signorini su Sonia Bruganelli

Le reazioni social

Sui social Sonia non piace e forse i commenti potrebbero influenzare la scelta della produzione del Gf Vip. Da sempre però sappiamo che Sonia ama Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, due voci fuori dal coro proprio come lei, e magari si potrebbe ipotizzare che al suo fianco potrebbe accettare una delle due vippone.