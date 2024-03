Grande Fratello, Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Ilary Blasi? «Cesara guarda che qua da opinionista a conduttore è un attimo»

Quale momento migliore della finale per togliersi qualche sassolino dalle scarpe? Un'occasine troppo ghiotta per uno scaltro come Alfonso Signorini per lasciarsela sfuggire. Così durante l'ultima puntata del Grande Fratello il conduttore riserve il piatto freddo alla collega Ilary Blasi.

Gf, Signorini e la frecciatina alla Blasi

Durante la diretta del reality infatti Signorini ricorda, citando l'ex Lady Totti, che basta un attimo per passare da opinionista a conduttore, proprio come avvenne tra i due e come lei stessa sottolineò più volte nelle sue trasmissioni. Ma andiamo con ordine. Cesara Buonamici opinionista del Gf 17 decide di mettersi al centro dello studio e condurre per qualche istante la trasmissione.

Alfonso si fa da parte ma poi lancia una battuta, che pare proprio una frecciatina a Ilary: «Cesara qui lo sappiamo tutti che da opinionista a conduttore è un attimo proprio come dice Ilary». Poi dando le spalle alle telecamere saluta la Blasi: «Ciao Ilary».

Cosa è successo

Cinque anni fa infatti alla conduzione del Gf c'era Ilary sulla poltrona rossa a commentare in diretta proprio Signorini, poi le cose si ribaltarono e la Blasi conquistò la conduzione dell'Isola dei Famosi e lui il timone del Grande Fratello. E proprio come avvenne allora, la stessa sorte è successa ancora all'ex letterina. Infatti quest'anno alla conduzione dell'Isola ci sarà Vladimir Luxuria che da opinionista sostituisce la Blasi, che (per ora) resta senza alcun programma. Frecciatina o no quello che ora ci viene da chiederci è: ma il prossimo anno condurrà qundi Cesara?