Gf Vip, Lulù fuori controllo: «Jessica vergognati». Sonia Bruganelli "salta" dalla poltrona: «Basta difenderla! Questo è delirio»

Burrasca in casa, lite tra Lulù e Jessica Selassiè e scoppia il Drama Queen. Sembra proprio che per la piccola di casa Selassiè la situazione sia molto più grande di lei, forse troppo. Lucrezia non è mai stata tollerante con nessuno all'interno del Gf Vip e da quando Manuel è uscito tutto è peggiorato. Si sente sola, non capita, abbandonata e ogni gesto, anzi ogni non gesto, diventa motivo di attrito soprattutto con la sorella. All'inizio qualche settimana fa Jess e Lulù litigarono per colpa di un letto. Jess era sotto le coperte con Barù (per la prima volta) e Lulù ha rovinato il momento urlando che quello era il letto del suo Manuel e visto che quel giorno "festeggiavano" (x) mesi che stavano insieme voleva dormirci lei. Dallo studio molti pensarono fosse inviadia, ma le principesse aveva trovato una giustificazione tutta loro, che però aveva riportato il sereno. Aveva. Questi giorni la casa si è infuocata e ad accenderla è stata la piccola principessina.

Tutto è partito dalla linea della vita di Jessica e poi un via vai di motivazioni inutili hanno fatto saltare più e più volte i nervi alla fidanzata di Bortuzzo.

Alfonso Signorini manda in onda i filmati della settimana e Lulù sclera: «Vergognati!»

Vuole spiegare meglio la Cardi B italiana: «Tutto questo è iniziato da Jessica e non ne sono contenta. Quello che è successo, capisco tutto quello che dice della sua insicurezza, però facendo questo ho visto che in queste ultime settimane si è staccata da me e a me manca mia sorella. A volte vado in giro per la casa e non la trovo» Jessica, però, cerca di spiegarsi: «Io ho sempre spronato Lulù e non mi sono mai vista in finale. Quando ho iniziato a sostenere anche me stessa, ho capito che lei non sarebbe felice se vincessi io»

Ma Jessica vuole spiegare la sua verità: «Quando ho iniziato oltre a sostenere Lulù a sostenere anche me. A volte percepisco che se dovessi vincere io lei ci rimarrebbe male».

Sonia Bruganelli asfalta Lulù

Le sorelle tornano in casa e la questione poteva esser chiusa, ma no, Lulù torna a insultare Barù, la sorella e chiunque provi a parlare. Dallo studio Sonia Bruganelli non ne può più: «Basta giustificarla sempre! A tre puntate dalle fine è arrivato il momento di smettere di parare sempre il sedere a Lulù e dire sempre che va tutto bene - applausi del pubblico in studio – Lei sbaglia come sbagliano tutti, si sta comportando male nei confronti della sorella Jessica e glielo dicessero perché ormai stiamo sforando il delirio! Devi rispettare anche le vite degli altri!», ovviamente neanche Sonia riesce a parlare perchè la vippona di leopardo vestita non smette mai di aggredire.

Jessica è la vera Queen di casa Selassiè

Alfonso Signorini chiede a Jessica di replicare a tutte le gravissime accuse che le ha fatto la sorella (sfigata, falsa...) e anche qua parla invece Lulù: «Lei sta sempre zitta, fa sempre così», oddio basta non se ne può più, ora deve parlare Jess: «Non mi piacciono gli scontri e all'esterno l'ho sempre difesa anche quando è indifendibile. Quando attacca me me lo lascio scivolare, sono abituata. La amo così con me, non mi piace farla passare per cattiva, e mi spiace far star male mia mamma che ci vede, il mio silenzio è dovuto a questo».

Davide- Lulù senza freni

Signorini chiede un parere a Davide su Lulù, ma lei lo impedisce: «Dice solo cazzate perchè glielo chiedete. Sei solo un falso, ti sei nascosto per mesi per arrivare fino a qui». Davide: «Questa è Lulù chiede rispetto ma non lo dà. Secondo me soffre sua sorella»