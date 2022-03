Gf Vip, Jessica cambia tattica e imbarazza Barù: Basciano (dopo le rivelazioni di Corona) torna per dirne 4 a Sophie. Anticipazioni

E siamo a 46. Ebbene sì l'edizione più lunga della storia del Gf Vip è arrivata a quota 46 puntate. Complice il triangolo amoroso Delia-Alex-Soleil, complici le lentiggini di Lulù o gli acuti della Ricciarelli fatto sta che quest'anno Alfonso Signorini si porta a casa un'edizione da record. Giunti ai colpi di coda i vipponi si stanno giocando il tutto per tutto e gli equilibri si squilibriano.

La prima a cambiare rotta è Jessica Selassiè, e ne siamo tutti contenti. Dopo la linea della sua vita raccontata la scorsa diretta, la princess si è detta finalmente libera di non vivere più all'ombra delle sorelle e donna e il cambiamento si vede. Signorini stesso in puntata ha preso la Selassiè come modello di gieffino che ha fatto un percorso interiore così importante nel loft di Cinecittà tale da raggiungere l'accettazione appieno di se stessa. Una linea della vita che ha un lieto fine ma che ha creato parecchio attrito con la sorella Lulù, che è rimasta offesa dalle sue parole. E le liti tra le due aumentano. Ma la starzata da parte di Jess c'è stata e affronta tutto diversamente ora, anche con Barù. Mentre il nipote di Costantino della Gherardesca continua a giocare, alludere e provocare, Jessica va dritta per la sua strada noncurante delle osservazioni del vippone. Ma tra Barù e Jessica la situazione sembra essere ben diversa e pare che tra i due si sia accesa un po' di tensione. Durante il pranzo, la ragazza non riesce a trattenersi e decide di lasciarsi andare a ritmo di musica, scatenandosi in alcuni balli. Ma la situazione infastidisce Barù che invita la principessa ad assumere un atteggiamento diverso, vista la circostanza: «Siamo a tavola, comportati bene». Le parole del Vip non hanno di certo frenato Jessica che ha deciso di provocarlo ancor di più. E così si è messa a ballare proprio accanto a lui twerkando ancora meglio. «Un po' di decoro» dice Barù, camuffando così anche il suo imbarazzo. Sarà "merito" del discorso che Delia Duran le ha fatto la scorsa sera in cui le ha dato consigli su come conquistarlo?

Soleil in una "valle" di lacrime

Al centro della puntata tornano anche Delia Duran e Soleil Sorge ma non per il tringolo, tranquilli. Nel frattempo l'umore di Soleil è sempre più nero: l'influencer si sente emarginata e l'ultima puntata della Gf Vip Radio le ha dato ragione. Ieri sera, è andata on air l'ultima puntata del format radiofonico, a scegliere la squadra della diretta radiofonica è toccato a Jessica. La maggiore delle Princess che tutti ama tranne l'ex di Uomini e Donne, ha deciso di mettere in cuffia tutte le donne tranne la Sorge. Inutile dire la reazione di Sole che si è chiusa in sauna per scoppiare poi in un pianto.

Alex Belli tuona contro Medugno

Delia invece è tornata ad avvicinarsi ad Antonio Medugno che dopo l'uscita di Nathaly Caldonazzo e la paura di ricadere in problematiche di salute, è sempre più giù. Il rapporto tra Delia e Antonio non è andato proprio giù al marito della Duran (che ha sempre fatto molti apprezzamenti sul giovane). Ha usato twitter (strano) Alex Belli per tenere a bada il tiktoker. «CARO TIKTOKIO,sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio,ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare,vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia».

Basciano vuole dei chiarimenti da Sophie

Dopo l'eliminazione della scorsa puntata, Alessandro Basciano torna nella casa per incontrare Sophie Codegoni. I due ragazzi si sono innamorati nel reality ma prima dell'eliminazione il 30enne ha scoperto (grazie a un'intervista) che l'ex ragazzo della sua fidanzata era Fabrizio Corona. Nonostante in diretta Basciano abbia provato a dimostrarsi superiore incassando il colpo, diciamo che in questi giorni ci ha pensato e ripensato su e stasera vuole incontrare l'ex di uomini e Donne per chiarire un po' di cose.

Doppia eliminazione

Sorpresa in arrivo per Manila Nazzaro che stasera potrà incontrare la sua amica valeria Graci. Anche nella puntata di stasera ci sarà una doppia eliminazione. Al televoto: Antonio Medugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa, rinunciando alla finalissima ormai alle porte. Stessa sorte anche per un altro concorrente in un televoto flash.