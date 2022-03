GfVip, Barù stronca l'amore con Jessica davanti a Davide e Giucas: cosa dichiara

Lunedì 7 Marzo 2022, 10:26

Davanti a Davide Silvestri e Giucas Casella, al GF Vip, Barù si è lasciato andare ad un commento non proprio felice su Jessica Selassié e sulla possibilità di avere una storia d’amore con lei. Ecco che cosa ha detto e perché può essere una pietra tombale sui Jerù. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "Dreams" from Bensound.com

