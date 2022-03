Gf Vip, Lulù colpita (per sbaglio) da Soleil: «Esce sangue. Giovedì non potrò essere in puntata»

Giornate difficili per Lulù Selassiè al Gf Vip. Oltre alle discussioni con la sorella Jessica e alla mancanza di manuel Bortuzzo, ieri la principessa è stata vittima anche di un incidente. per cercare di superare il suo momento di tristezza la Cardi B italiana si è gettata in acqua con le compagne Jess, Sophie, Delia e Soleil. le ragazze hanno improvvisato in acqua una coreografia, ma hanno ecceduto nell'euforia.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Lulù e la cena a quattro GF VIP GfVip, Lulù censurata per la frase su Corona TELEVISIONE Gf Vip, Jessica delusa da Lulù TELEVISIONE Gf Vip, il commovente incontro tra Alessandro Basciano e il... TELEVISIONE Gf Vip, Barù e Giucas lo svelano su Soleil: come la... TELEVISIONE Gf Vip, Sophie Codegoni smentisce Fabrizio Corona:... TELEVISIONE Gf Vip, Medugno crolla in diretta: «Voglio uscire. Ho... TELEVISIONE Gf Vip, Signorini "salva" Nathaly e affonda Basciano:... TELEVISIONE Gf Vip, Fabrizio Corona smaschera Sophie Codegoni: «Mi ama... TELEVISIONE Gf Vip, Barù minaccia di abbandonare il reality:...

Gf Vip, Sophie Codegoni smentisce Fabrizio Corona: «È lui che non mi ha dimenticata»

Gf Vip, Soleil colpisce per sbaglio Lulù

Tra un passo e l'altro è volata una gomitata di troppo e la princess ci è andata di mezzo. mentre ballavano le vippone, Soleil Sorge ha allargato troppo il braccio colpendo con il gomito (per ben 2 volte) la Selassiè e il dramma è scoppiato in casa. «Mi sono fatta male, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata». un dolore fortissimo per Lulù, che poco sopporta qualsiasi cosa,che è andata in bagno seguita dalla sorella. Di fronte allo specchio Lucrezia ha cominciato a piangere vedendosi il labbro molto gonfio e sanguinante. Sconvolta dalla sua immagine allo specchio la principessa ha ipotizzato di non poter essere presente alla diretta di giovedì a causa del gonfiore.

Gf vip, la frase shock di Nathalie: «Selassiè protette dagli zingari». Scoppia la bufera in casa e partono diffide (anche per Katia)

Il dramma esplode in casa

«Sì in effetti ha preso un colpo alla bocca, adesso è in bagno che cerca di lavarsi bene. Ha un labbro gigante, davvero grosso. Le è uscito tutto il sangue dalle labbra, adesso ho chiesto al Gf del ghiaccio per fermare tutto. Ora me lo portano e torno da lei per aiutarla», ha raccontato Jessica a Manila e Soleil.

Passato un po' di tempo Lulù si calma e torna in veranda dagli altri e con un abbraccio a Soleil "archivia" la pratica, anche se davide Silvestri nel frattempo se la ride.