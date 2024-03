La vincitrice del Grande Fratello è stata campionessa di karate da Pazzaglia: «Abbiamo fatto il tifo per lei»

E' un ex campionessa della Pazzaglia Tonic Karate la vincitrice del Grande Fratello. Dagli insegnamenti appresi sul tatami ternano, Perla Vatiero è arrivata alle luci della ribalta aggiudicandosi la 17esima edizione del reality show. Nata ad Angri, in provincia di Salerno, 26 anni fa, quando si è trasferita a Rieti per amore del fidanzato Mirko Brunetti, anche lui protagonista nella Casa più spiata d'Italia e in precedenza anche in un altro reality, Temptation Island, ha scelto proprio la società ternana per proseguire l'attività sportiva che più amava. Laureata in scienze motorie, la vincitrice a sorpresa del Gf ha praticato negli anni sia il karate che la boxe.

Ma Perla è legata all'Umbria anche per aver partecipato in passato alle selezioni per Miss Italia proprio nella nostra regione. Tra i primi a farle i complimenti dopo la vittoria nel reality c'è stato il maestro Fabrizio Pazzaglia, che ha pubblicato sui social una foto di quando la ragazza vestiva proprio la tuta della palestra Pazzaglia Tonic Karate. La storia nasce nel 2019 quando Perla, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo al campionato nazionale universitario con i colori del Cus Napoli, si trasferisce a Rieti dal suo ragazzo Mirko: «Cercava una palestra nelle vicinanze e ha scelto la nostra - racconta il maestro Pazzaglia - dopo che ci eravamo incrociati ad alcune gare ci fece presente questo suo desiderio e noi la accettammo con molto piacere. Veniva in treno o con l'autobus per allenarsi da noi, un bel sacrificio. Noi la andavamo a prendere alla stazione e così abbiamo fatto per circa due anni. Poi con il Covid gli allenamenti si sono interrotti, anche lei ha scelto di fermarsi con l'agonismo. Ha partecipato a gare internazionali e finali di campionati italiani, ma quando arrivi a quei livelli la continuità negli allenamenti è fondamentale e se non riesci a garantirla diventa difficile. Era cintura nera e ha fatto numerose gare con noi. Si vedeva lo spirito intraprendente, la voglia di fare e di mettersi in gioco. Quando si cimentava in una cosa cercava di farla al meglio. Siamo rimasti in contatto anche in seguito perchè la nipotina di Mirko si è venuta ad allenare con i nostri bambini. Tutto il gruppo karate della Tonic ha seguito il Grande Fratello e fatto il tifo per lei. Siamo felici che abbia coronato questo suo sogno di vincere».