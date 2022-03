Gf Vip, la toccante confessione di Delia Duran: «Mio padre mi ha abbandonata e non mi ha mai voluta vedere»

Nasce nel 1988 Delia Duran, che a soli 2 anni rimane sola con la mamma. Il padre le ha abbandonate perché si era messo con un'altra donna e da questa aspettava un bimbo: «Io l'ho saputo solo quando ero più grande pensavo fosse un militare». Ma la famiglia le è stata vicina: «Io non mi separo mai da mamma Anna me la porto sempre dietro. È stata una mamma guerriera». L'abbandono del padre una piaga che rimarrà sempre nel corpo e nell'anima della venezuelana. «Forse da tutto questo viene la mia insicurezza», ma poi nel 2004 arriva la svolta. la fascia di Miss Venezuela le ha permesso di comprare una casa alla mamma. Nel 2018 Delia lascia il suo ex perché era violento e comincia la rinascinata. «La mia rinascita si chiama Alex Belli». Una linea della vita da montagna russa che finisce però con gli occhi pieni di luce.

Gf Vip, la linea della vita di Delia Duran

Alfonso Signorini al Gf Vip vuole tornare a quel momento dell'abbandono dal papà con la Duran: «Io vorrei conoscere mio padre ma ci siamo sentiti solo 1 volta poi mi ha detto ci vediamo domani, ma questo domani non è mai arrivato». Una vita che anche in amore non è stata facile per la modella venezuelana: «Il mio ex mi ha tradita, derubata, mi ha fatto del male, non dico cosa perchè ci pensao i giudici. Quando ho deciso di andare via mi ha tolto tutto»

Il pensiero vola a Alex

Ma stasera mamma Anna ha una sorpresa per la figliola: «Sei riuscita ad ottenere quello che volevi. Sei bellissima, sei la piu' bella. Non sai quanto ti ringrazio er la casa che mi hai comprato. Hai buoni sentimenti. Se Alex ti ha fatto male o ferito perdonalo perché è una persona che ti ama». Dalla linea della vita Delia ne esce vittoriosa».