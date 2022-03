Gf Vip, Basciano "tranquillizza" Sophie: «Corona? L'ho sentito, non hai bisogno di lui». Si accende il dubbio in studio

Alessandro Basciano è stato eliminato la scorsa puntata dai telespettatori e per Sophie Codegoni questi giorni non sono stati fantastici. Ma neanche per l'ex vippone lo sono stati. Il motivo? Fabrizio Corona, anzi no, il fatto che Sophie non gli avesse detto che il suo ex fidanzato fosse l'ex re dei paparazzi. Delle foto e delle rivelazioni fatte da Corona a cui l'ex tronista ha fronteggiato alla grande ma Ale un po' meno. Dentro il loft, per quella manciata di minuti in cui è rimasto dopo lo scoop, il 30enne sembrava aver tenuto il colpo, ma una volta fuori la testa ha cominciato a frullargli. Stasera nella 46esima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini torna a parlare della questione e Basciano è fuori dalla porta rossa in attesa di un faccia a faccia con la sua fidanzata. «Un nome non aggiunge e non toglie niente, ho omesso un nome come ho fatto con tutti quelli con cui mi sono rapportata». Sophie è sicura di se.

Gf Vip, Basciano incontra Sophie

«Ciao amore, spero che tu stia bene. Io fuori ho sentito molto il distacco. ero rimasto un po' così perché sai come sono fatto, mi sono stranito e speravo di riuscire a parlarne, ma poi sono uscito. Con quella persona ci sta la possibilità anche di un rapporto di lavoro fuori e per questo avrei voluto saperlo, tutto qui». Il freeze finisce e Sophie impazzisce di gioia. «Volevo aspettare di dirtelo fuori da qui perché qua non c'è privacy e non sapevo se lui voleva farlo sapere».

Corona innominabile?

Basciano non ha paura. «Non abbiamo bisogno di quella persona. Lei ha un rapporto di lavoro con questa persona, lei quando uscirà avrà tutta la voglia e il tempo di parlare con lui e poi deciderà lei. Noi fuori da qui siamo i più forti». Ma la Codegoni è tranquilla: «Io sarò sempre riconoscente a Fabrizio». Basciano e Corona si sono sentiti ma l'ex gieffino non lo nomina neanche. «Se lavorare con Fabrizio crea problemi alla mia storia d'amore ci enso ma se tutto è rimasto come prima io avrei piacere di lavorarci ancora».

Il segreto

Dubbi in studio, le parole e lo sguardo di Alessandro non convincono. L’ex vippone, ha detto a Sophie: «Quando uscirai fuori capirai» ribadendo più volte: Ho parlato con tua mamma». L’incontro ha lasciato qualche dubbio nella ragazza che ha ammesso di non aver compreso in pieno il significato delle sue parole.