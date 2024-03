Grande Fratello, la sorpresa dell'ex a Massimiliano: «Tornare insieme? Dobbiamo parlare». È ritorno di fiamma con Valentina Melis?

Serata di emozioni e sorprese al Gf. La finale del reality condotto da Alfonso Signorini inizia con un regalo per Massimiliano Varrese, l'unico uomo finalista.

«È stato un viaggio lunghissimo un sacco di montagne russe sia per te dentro che per noi fuori, un viaggio tortuoso che però abbiamo vissuto insieme con un filo rosso che ci lega che è nostra figlia, quindi tutte le emozioni che hai vissuto tu le ho vissute io», Valentina Melis, ex compagna dell'attore arriva in passerella fuori dalla porta del loft e dedica parole affettuose a Max

«Sono felice perché in questo ultimo periodo ho ritrovato il Massimiliano divertente e caciarone che conoscevo io.

Sono fiera di te nonostante tutto».

Lui con gli occhi lucidi riesce solo a dire: «Grazie di cuore per la donna che sei, per la madre che sei. Sei la madre che ho sempre sognato per mia figlia. Grazie. Vedremo poi quello che sarà».

Varrese nella casa ha sempre detto che una volta uscito avrebbe fatto di tutto per ricostruire la sua famiglia, così Alfonso Signorini chiede a Valentina in diretta quale sono le sue intenzioni.

Lei un po' imbarazzata risponde solamente: «Avremo tanto di cui parlare noi due, ma ti assicuro che tu sarai il primo a saperlo».

Poi arriva la piccola Mia ad abbracciare il gieffino e Massimiliano non riesce a trattenere le lacrime.

I due si sono incontrati in occasione delle prove della versione teatrale di Tre metri sopra il cielo, alla fine degli anni duemila. Tra i due scattò immediatamente un bellissimo colpo di fulmine. Nel 2017, poco prima della nascita della loro prima e unica figlia, Mia, annunciano l’intenzione di sposarsi, ma non è noto al mondo gossip se il matrimonio sia effettivamente mai stato celebrato.

Chi è Valentina Melis

Ma chi è l'ex moglie di Massimiliano? Si chiama Valentina Melis è nata il 24 ottobre 1980 a Milano, ma è di origini sarde e fa l'attrice. Comincia la sua carriera da giovanissima facendo delle campagne pubblicitarie, per poi farsi notare in un videoclip di Vasco Rossi.

Nel 2003 debutta in tv come conduttrice ed autrice del programma “It Generation” che conduce fino al 2006. Successivamente approda in Sky dove diventa testimonial insieme ad Edoardo Stoppa di una campagna stampa dal 2006 al 2008. I due si sono conosciuti sul set dell’opera teatrale di Tre metri sopra il cielo. Lei e Massimiliano sono stati insieme 8 anni, nel 2015 il matrimonio e nel 2017 la nascita della figlia. Poi però hanno deciso di separarsi.